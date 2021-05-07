Manchester City - Chelsea maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)
İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Manchester City, şampiyonluk için Chelsea'nin karşısına çıkacak. Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, Thomas Tuchel'in Chelsea'sini yenerse, 1 maçı eksik olan ve Aston Villa'nın konuğu olacak United'ın önünde zaferini ilan edecek. Peki, Manchester City - Chelsea maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? 90 dakika öncesi muhtemel 11'ler ve detaylar haberimizde.
29 Mayıs'ta İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi final maçında İngiltere'den Manchester City ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Bu ikili, dev final öncesi İngiltere Premier Ligi'nde bitime 4 hafta kala karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi City, 80 puanla takipçisi 67 puanlı Manchester United'ın önünde zirvede yer alıyor. Chelsea de 63 puanlı üçüncü Leicester'ın 2 puan gerisinde 4. sırada bulunuyor. City rakibini yenerse, 1 maçı eksik olan ve Aston Villa'nın konuğu olacak United'ın önünde zaferini ilan edecek.
Manchester City - Chelsea maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
8 Mayıs Cumartesi günü Etihad Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19.30'da başlayacak karşılaşmayı Anthony Taylor yönetecek. D-Smart üzerinden yayın yapan S Sport'tan naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Manchester City - Chelsea muhtemel 11'ler:
Manchester City: Ederson, Cancelo, Dias, Laporte, Mendy, Rodri, İlkay, Foden, De Bruyne, İlkay, Agüero
Chelsea: Mendy, Zouma, Silva, Rüdiger, James, Alonso, Kante, Jorginho, Mount, Pulusic, Havertz
Manchester City 7. kez mutlu sona ulaşmayı hedefliyor
Manchester City, Chelsea'yi mağlup ederek son 4 sezonda 3. toplamda ise 7. kez mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. Pep Guardiola'nın öğrencileri bu sezon ligde çıktığı 34 maçta 25 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde ederek 80 puanla zirvede bulunuyor. City'nin en yakın takipçisi bir diğer Manchester takımı United ise bir maç eksiğiyle 67 puanda.