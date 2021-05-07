29 Mayıs'ta İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi final maçında İngiltere'den Manchester City ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Bu ikili, dev final öncesi İngiltere Premier Ligi'nde bitime 4 hafta kala karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi City, 80 puanla takipçisi 67 puanlı Manchester United'ın önünde zirvede yer alıyor. Chelsea de 63 puanlı üçüncü Leicester'ın 2 puan gerisinde 4. sırada bulunuyor. City rakibini yenerse, 1 maçı eksik olan ve Aston Villa'nın konuğu olacak United'ın önünde zaferini ilan edecek.

Manchester City - Chelsea maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

8 Mayıs Cumartesi günü Etihad Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19.30'da başlayacak karşılaşmayı Anthony Taylor yönetecek. D-Smart üzerinden yayın yapan S Sport'tan naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Manchester City - Chelsea muhtemel 11'ler:

Manchester City: Ederson, Cancelo, Dias, Laporte, Mendy, Rodri, İlkay, Foden, De Bruyne, İlkay, Agüero

Chelsea: Mendy, Zouma, Silva, Rüdiger, James, Alonso, Kante, Jorginho, Mount, Pulusic, Havertz

Manchester City 7. kez mutlu sona ulaşmayı hedefliyor

Manchester City, Chelsea'yi mağlup ederek son 4 sezonda 3. toplamda ise 7. kez mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. Pep Guardiola'nın öğrencileri bu sezon ligde çıktığı 34 maçta 25 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde ederek 80 puanla zirvede bulunuyor. City'nin en yakın takipçisi bir diğer Manchester takımı United ise bir maç eksiğiyle 67 puanda.