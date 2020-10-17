Manchester City - Arsenal maç sonucu: 1 - 0

Premier Lig'e istediği gibi başlayamayan Manchester City, 5. haftada Arsenal'ı sahasında 1-0 yenmeyi başardı. Kevin de Bruyne ve Gabriel Jesus gibi iki eksiği bulunmasına rağmen Pep Guardiola'nın takımı ilk yarıda Stering'in attığı golle sahadan 3 puanla ayrıldı

Manchester City bu sonuçla puanını 7 yaptı ve 10.sıraya yükseldi. Arsenal ise 9 puanla 5.sırada yer kaldı











