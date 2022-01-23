Manchester City aradığı forveti Arjantin’de buldu! Julian Alvarez...

Manchester City Arjantin’li yıldızı Sergio Agüero’nun ayrılışından sonra takıma kazandırmak için uzun zamandır aradığı golcü oyuncuyu yine Arjantin’de buldu. Yaz transfer döneminde uzun zaman Harry Kane ile ilgilenmesine rağmen bu transferi bitiremeyen Manchester City, kadroya başka bir forvet eklemeyerek sezona başlamıştı. Kadrodaki golcü oyuncu eksikliği sezon boyunca göze çarparken Guardiola’nın doğru oyuncuyu bulmak istediği biliniyordu.

Manchester City’nin ara transfer döneminde bu doğru oyuncuyu bulduğu ve Julian Alvarez’i takıma kazandırmak istediği öğrenildi. Hem İngiliz hem Arjantin medyasında çıkan haberlere göre aralık ayında sözleşmesi bitecek olan River Plate’in 21 yaşındaki genç yıldızı için Manchester City, River Plate ile görüşmeler yapıyor. Oyuncuyla Manchester City’nin yanı sıra Manchester United, Atletico Madrid, Inter ve Milan da ilgileniyor.

Manchester City ve River Plate’in 20 milyon sterlin civarında bir bonservis bedeli üzerinde anlaşmak üzere olduğu ancak River Plate tarafının Copa Libertadores’te oynatabilmek için oyuncuyu kiralık olarak bir süre daha takımda tutmak istediği gelen bilgiler arasında.

Southampton maçı ardından yapılan basın toplantısında Pep Guardiola, Julian Alvarez transferi hakkında sorulan soruları yanıtsız bıraktı.

2021 yılında River Plate formasıyla çıktığı 46 maçta 39 gole direkt etki eden Alvarez, Güney Amerika’da Yılın Futbolcusu seçildi.