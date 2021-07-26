MANAVGAT, (DHA)- MANAVGAT Belediyesi, ata sporuna katkı sağlamak ve geleceğin başpehlivanlarını yetiştirmek amacıyla yaz dönemine özel güreş kurslarını başlattı.

Güreş antrenörü Ercan Keskin eşliğinde çalışma gerçekleştiren genç pehlivanlar, salı, perşembe ve cumartesi günleri 18.00 ile 20.00 saatleri aralığında güreş eğitimi alıyor. 9-11 ve 11-13 yaş aralığında çalışma gerçekleştiren 40 sporcunun yanı sıra müsabakalara hazır olan 20 pehlivan, er meydanlarında kol bağlayarak Manavgat'ı temsil edecek. Haftanın üç günü kondisyon, kuvvet, çabukluk ve güreş tekniği bilgileri alan gençler, çalışmaları en iyi şekilde gerçekleştirdiklerini belirterek desteklerden dolayı Manavgat Belediyesi Başkanı Şükrü Sözen'e ve güreş eğitmenlerine teşekkür etti.

Yarınların başpehlivanlarını yetiştirmek amacıyla genç sporculara destek olduklarını belirten Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, sporcuların kurallara uygun şekilde güreş eğitimi aldıklarını belirtti. Başkan Şükrü Sözen, "Güreş salonumuzda başlattığımız kurslarımız sayesinde çocuklarımız müsabakalara daha bilinçli bir şekilde hazırlanıyor. Er meydanlarında daha önce de birçok çocuğumuz şampiyon olarak Manavgat'a döndü. Kurslarımız güreş severlere ve çocuklarımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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