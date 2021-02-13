Mame Thiam: Galatasaray maçında oynamadığım için mutsuzum

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Mame Thiam, Karagümrük maçından sonra yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte Thiam'ın sözleri:

Gayet mutluyum 3 puanı aldığımız için. Galatasaray maçında oynamamış olmamdan dolayı mutlu değilim. Herkesin hazır olması gerekiyor. Şampiyonluğa oynuyoruz. Kendi açımdan gol attığım için çok mutluyum ama daha önemlisi takımın 3 puan almasıydı.

Bugün de Mesut Özil'in kalitesini saha içinde gördük. Mesut'un kalitesi tartışılamaz. Bize tekniği ve kalitesiyle çok şey katacak. Şampiyonluk yolunda bize çok yardımcı olacak.

Mağlup olduğumuz 2 maçtan sonra bugün galip gelmemiz önemliydi. Aslında ilk golün gelmesi çok önemliydi rakibe burada olduğumuzu göstermemiz gerekiyordu. Elhamdilüllah ben de golü attım. Ama bugün kazanmamız çok önemliydi.