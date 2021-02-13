Mame Thiam: Galatasaray maçında oynamadığım için mutsuzum
Fenerbahçe'nin Karagümrük'ü 2-1 yendiği maçta bir gole imza atan Mame Thiam, maç sonrasında değerlendirmelerde bulundu. Thiam, Galatasaray maçında oynayamadığı için mutsuz olduğunu belirtti ve bu galibiyetin önemli olduğunu belirtti.
Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Mame Thiam, Karagümrük maçından sonra yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
İşte Thiam'ın sözleri:
Gayet mutluyum 3 puanı aldığımız için. Galatasaray maçında oynamamış olmamdan dolayı mutlu değilim. Herkesin hazır olması gerekiyor. Şampiyonluğa oynuyoruz. Kendi açımdan gol attığım için çok mutluyum ama daha önemlisi takımın 3 puan almasıydı.
Bugün de Mesut Özil'in kalitesini saha içinde gördük. Mesut'un kalitesi tartışılamaz. Bize tekniği ve kalitesiyle çok şey katacak. Şampiyonluk yolunda bize çok yardımcı olacak.
Mağlup olduğumuz 2 maçtan sonra bugün galip gelmemiz önemliydi. Aslında ilk golün gelmesi çok önemliydi rakibe burada olduğumuzu göstermemiz gerekiyordu. Elhamdilüllah ben de golü attım. Ama bugün kazanmamız çok önemliydi.