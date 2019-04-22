Voleybolda Efeler Ligi play-off 5-6’ncılık serisi ikinci maçında Maliye Piyango, Tokat Belediye Plevne’yi 3-0 yendi.
İlk maçı 3-1 kazanan başkent temsilcisi, seride durumu 2-0 yaptı. Bu sonuçla sezonu Maliye Piyango 5’inci, Tokat Belediye Plevne ise 6. sırada tamamladı.
Maliye Piyango: 3 - Tokat Belediye Plevne: 0
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Zeki Bocutcu, Ayşim Erginay
Maliye Piyango: Osman Çağatay Durmaz, Seganov, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Ali Deniz Yılmaz, Halil İbrahim Yücel (Deniz İvgen, Aslan Ekşi)
Tokat Belediye Plevne: Bedirhan Bülbül, Daudi, Bahov, Halil İbrahim Akşeker, Vefa Yılmaz, Julius (Semih Çelik, Yiğit Onaylı, Turgay Doğan, Fatih Ürün, Mert Tetik, Atakan Topal)
Setler: 25-18, 28-26, 25-16
Süre: 80 dakika (23, 32, 25)