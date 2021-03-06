Süper Lig'in 29'uncu haftasında Yeni Malatyaspor, deplasmanda Yukatel Denizlispor'a 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından başarısız tablodan memnun olmayan Malatyaspor taraftarları kent meydanına bir araya geldi.

Alınan başarısız sonuca tepki gösteren taratarlar, meşaleler yakarak Başkan Adil Gevrek ve yöneticileri protesto ederek istifaya davet etti. 'Yönetim istifa, Adil Gevrek paralar nerede' diye slogan atan taraftarlar, 3 milyon Malatyalının sabrı kalmadığını kaydederek, "Burasını babalarının çiftliği gibi yöneten Adil Gevrek'i istifaya davet ediyoruz. Milletvekillerini artık bu işe davet ediyoruz. Artık 'dur' demenin sabrı bitmiştir. Malatyaspor'u kurtarmanın derdindeyiz" diye konuştular.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)