25 yaşındaki savunmacı gösterdiği performanslarla beğeni kazanırken, ABD ekiplerinin de radarına girdi. MLS temsilcilerinden Houston'ın başarılı oyuncu için Sarı-Kırmızılılar'a çok ciddi bir bonservis önerdiği belirtilirken, DC United'ın da Hadebe için nabız yokladığı kaydedildi. Malatya kulübü bu rekabeti görüşmelere yansıtarak, pazarlıkları kızıştırmayı hedefliyor. Alınan bilgilere göre Hadebe'nin de yeni bir maceraya sıcak baktığı, ABD'de forma giymek için yeşil ışık yaktığı öğrenildi.