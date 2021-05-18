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Malatyasporlu Hadebe Houston'a transfer oluyor

Kümede kalmayı başaran Yeni Malatyaspor'da bu sezon Zimbabve'li stoper Teenage Hadebe dikkatleri üzerine çekti.

18 Mayıs 2021, Salı 06:58 Son Güncelleme:
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Malatyasporlu Hadebe Houston'a transfer oluyor

25 yaşındaki savunmacı gösterdiği performanslarla beğeni kazanırken, ABD ekiplerinin de radarına girdi. MLS temsilcilerinden Houston'ın başarılı oyuncu için Sarı-Kırmızılılar'a çok ciddi bir bonservis önerdiği belirtilirken, DC United'ın da Hadebe için nabız yokladığı kaydedildi. Malatya kulübü bu rekabeti görüşmelere yansıtarak, pazarlıkları kızıştırmayı hedefliyor. Alınan bilgilere göre Hadebe'nin de yeni bir maceraya sıcak baktığı, ABD'de forma giymek için yeşil ışık yaktığı öğrenildi. 

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