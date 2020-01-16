Malatyaspor'dan Ünal Karaman bombası!

Dün akşam sürpriz bir şekilde Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor'da ilk aday belli oldu. Başkan Adil Gevrek'in Sergen'den sonra takımda görmek istediği isim Ünal Karaman.

16 Ocak 2020, Perşembe 08:55 Son Güncelleme:
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Malatyaspor'dan Ünal Karaman bombası!

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor dün akşam teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibiyle sürpriz bir şekilde yollarını ayırdığı açıklamıştı. Ayrılık sonrası konuşan tecrübeli teknik adam 'şaşırdık' açıklamasını yapmıştı. 

Süper Lig'in 2. yarısının başlamasına günler kala sarı siyahlı ekibin başına kimin geçeceği merak konusu oldu. 

Skorer'in haberine göre;Yeni Malatyaspor'da ilk hedef Ünal Karaman. Başkan Gevrek'in Karaman'ı çok istediği ve ilk olarak onunla görüşmelere başladığı öğrenildi. 

Ünal Karaman ilk yarının bitmesiyle birlikte Trabzonspor'dan ayrılmış, yerine Hüseyin Çimşir gelmişti.

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