Malatyaspor, Ankaragücü maçının taktik provasını yaptı

Nurettin Soykan Tesisleri’nde taktik ağırlıklı bir çalışma yapan Malatya ekibinde morallerin yüksek olduğu gözlenirken, düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın son bölümünde Ankaragücü maçı taktiği üzerine çift kale maç yapıldı. Çift kalede kadroda değişikliğe giden Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut’un as takımda Farnolle, Seth, Mustafa, Robin, Erkan, Donald, Guilherme, Ahmet, Pereira, Aleksic ve Adem’e şans verdiği gözlendi. Bulut, çift kalede hata yapan futbolcularını sık sık uyardı. Antrenmana sakatlıkları bulunan Mina, Kamara ve Chabake katılmazken, Kamara’nın durumunun maç günü belli olacağı belirtildi.

E.Yeni Malatyaspor yarın yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam edecek.

İHA