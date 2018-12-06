Malatyalı Sadık zirvede

Başarılı oyuncunun adı transferde geçtiği kadar rakamlarda da başı çekiyor. Öyle ki Sadık, Yeni Malatyaspor savunmasındaki performansıyla Süper Lig’in rakipten en fazla top karşılayan oyuncusu oldu. Geride kalan tüm maçlarda 90 dakika sahada kalan 25 yaşındaki stoper, maç başına 21.9 top karşılamayla zirvede yer alıyor. Matchstudy’nin istatistiğine göre Sadık’ı; Antalyasporlu Diego ve Konyaspor’dan Uğur Demirok takip ediyor.