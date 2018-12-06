Malatyalı Sadık zirvede

Süper Lig’de bu sezonun en dikkat çeken savunma performanslarından bir tanesine Yeni Malatyaspor’un başarılı stoperi Sadık Çiftpınar imza atıyor.

06 Aralık 2018, Perşembe 06:31
- A +
Malatyalı Sadık zirvede

Başarılı oyuncunun adı transferde geçtiği kadar rakamlarda da başı çekiyor. Öyle ki Sadık, Yeni Malatyaspor savunmasındaki performansıyla Süper Lig’in rakipten en fazla top karşılayan oyuncusu oldu. Geride kalan tüm maçlarda 90 dakika sahada kalan 25 yaşındaki stoper, maç başına 21.9 top karşılamayla zirvede yer alıyor. Matchstudy’nin istatistiğine göre Sadık’ı; Antalyasporlu Diego ve Konyaspor’dan Uğur Demirok takip ediyor.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.