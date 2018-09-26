Malatya’da Aleksic fırtınası

Yeni Malatyaspor’un sezon başında St. Gallen’den kadrosuna kattığı Danijel Aleksic, ilk 6 haftada takımını sırtladı. Aleksic’in gol attığı 3 maçta Yeni Malatya 9 puanı hanesine yazdırdı.

26 Eylül 2018, Çarşamba 06:00
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Yeni Malatyaspor’un sezon başında St. Gallen’den kadrosuna kattığı Danijel Aleksic, ilk 6 haftada takımını sırtladı. 27 yaşındaki başarılı futbolcu, attığı gollerle takımına 9 puan kazandırdı.

3-1’lik Göztepe maçında 1 gol, 1 asistle oynayan Sırp yıldız, 1-0’lık Fenerbahçe ve yine 1- 0’lık Çaykur Rize karşılaşmalarında zafer gollerini kaydeden isimdi.

Teknik direktör Erol Bulut’un vazgeçilmezi haline gelen Aleksic, Boutaib ve Adem Büyük gibi forvetlerin suskun kaldığı haftalarda Yeni Malatyaspor’u taşıyan isim oldu.

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