Malatya’da Aleksic fırtınası

Yeni Malatyaspor’un sezon başında St. Gallen’den kadrosuna kattığı Danijel Aleksic, ilk 6 haftada takımını sırtladı. 27 yaşındaki başarılı futbolcu, attığı gollerle takımına 9 puan kazandırdı.

3-1’lik Göztepe maçında 1 gol, 1 asistle oynayan Sırp yıldız, 1-0’lık Fenerbahçe ve yine 1- 0’lık Çaykur Rize karşılaşmalarında zafer gollerini kaydeden isimdi.

Teknik direktör Erol Bulut’un vazgeçilmezi haline gelen Aleksic, Boutaib ve Adem Büyük gibi forvetlerin suskun kaldığı haftalarda Yeni Malatyaspor’u taşıyan isim oldu.