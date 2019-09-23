MAKÜ, Yatağan ile berabere kaldı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7'nci Grup'ta mücadele eden Burdur MAKÜ Gençlik ve Spor, sezonun ilk maçında evinde konuk ettiği Yatağanspor'la 2-2 berabere kaldı.

Burdur Gazi Atatürk Stadı'nda oynanan ve Denizli bölgesinden Oğuz Kaan Türkdoğan, Ahmet Bayır ve Burak Gediz hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmayı AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz ile yaklaşık 2 bin taraftar izledi.

Rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koyan Yatağanspor ilk yarıyı 13'üncü dakikada Ömer Behiç ve 33'üncü dakikada Onur Ersoy'un attığı gollerle 2-0 önde kapattı. İkinci yarıya baskılı başlayan MAKÜ Gençlik ve Spor ise 63'üncü dakikada Akın'ın penaltıdan attığı golle durumu 2-1 yaptı. Baskısını devam ettiren MAKÜ spor 73'üncü dakikada Zeki'nin ayağından bulduğu golle skoru 2-2'ye getirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca tarihinde ilk defa BAL'da mücadele eden MAKÜ Gençlik ve Spor ilk maçında sahadan beraberlikle ayrıldı. Maç sonrasında protokol üyeleri soyunma odasına giderek MAKÜ Gençlik ve Spor'lu futbolcuları tebrik etti.

MAKÜ Gençlik ve Spor Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kılınç, "Genç bir takımız. Yaş ortalamamız 21. Bundan sonraki maçlarımız kolay geçmeyecek bunun bilincindeyiz. Bugün takımımız destan yazdı. Yıllardır BAL'da mücadele eden bir takım karşısında 2-0'dan maçı çevirebilmek büyük takımların işidir. Biz MAKÜ Spor olarak büyük bir takımız. İnşallah önümüzdeki haftalarda daha da güzel futbol oynayarak, Burdur'a yakışır bir takım olarak halkımızın karşısına çıkacağız. Stadı dolduran ve sonuna kadar destek olan tüm Burdurlulara teşekkür ediyorum. Sayın Valimiz, Belediye Başkanımız, Milletvekillerimiz, Siyasi Parti İl Başkanlarımız, STK Başkanlarımız, Öğrencilerimiz, taraftar grupları, teknik kadro ve futbolcularıma teşekkür ediyorum. Bu skor bizim için müthiş bir skordur. Özellikle ikinci yarı tek kale oynadık. Çocukların tek tek alınlarından öpüyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Tribünler

- Maç seremonisi

- Maçtan detay

- Mustafa Kılınç'ın açıklamaları

- Detay

(FOTOĞRAFLI)