MAKÜ evinde mağlup

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7'nci Grup'ta mücadele eden Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Gençlik ve Spor Kulübü, ligin üçüncü haftasında evinde konuk ettiği Denizli Sarayköyspor'a 2-0 mağlup oldu.

Burdur Gazi Atatürk Stadı'nda oynanan ve Metin Ataş, Hakan Adlı, Furkan Şen hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmada Sarayköyspor ilk yarıyı 43'üncü dakikada Oğuz Kaan'ın ayağından bulduğu golle 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda da baskılı oyununu sürdüren Sarayköyspor 60'ıncı dakikada Eren Üntürk'ün ayağından bulduğu golle skoru 2-0 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma Sarayköyspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla 3'te 3 yapan Sarayköyspor 9 puanla Spor Toto BAL 7'nci Grup'ta liderliğe yükseldi. MAKÜ Gençlik ve Spor Kulübü ise 1 puanla 13'üncü sırada yer aldı.

Karşılaşmada Sarayköyspor'dan Ahmet Sönmez 63'üncü dakikada kırmızı kart gördü.

BUCAK DEPLASMANDA GALİP

BAL 7'nci Grup'ta mücadele eden Burdur'un bir diğer takımı Bucak Belediye Oğuzhanspor ise deplasmanda Denizli Çal Spor'u 2-0 yenerek puanını 4'e çıkardı ve dördüncü sırada yer aldı.

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