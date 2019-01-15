Makis Giatras: 'Hak ettiğimiz bir farklı yenilgi aldık'

Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 11. haftasında konuk olduğu temsilcimiz Beşiktaş Sompo Japan'e 96-74 yenilen Promitheas Patras'ın başantrenörü Makis Giatras, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Zor bir maçı geride bıraktıklarını anlatan Giatras, "Maç takvimimiz oldukça zor. Kısa süre önce Yunanistan liginde Olympiakos’a karşı oynadık. Yorgun ve küçük sakatlıkları olan oyuncularımız var. Bu durumun üstesinden gelmeye çalışıyoruz. İlk yarı iyiydik. İkinci yarı rakibimiz daha çok fiziksel savunma yaparak oynadı." şeklinde görüş belirtti.

Giatras, ikinci yarıda çok sayıda top kaybettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Fazla sayıda dış şuta izin verdik. Hak ettiğimiz bir farklı yenilgi aldık. Yunanistan’dan gelen taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Onları üzdük ancak bunu telafi edeceğiz. Beşiktaş’ı tebrik ederim."