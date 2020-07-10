Maicon’dan 3 milyon Euro

Transfer yapabilmek için oyuncu satışına ihtiyacı olan Galatasaray’a müjdeli haber...Sarı- Kırmızılılar’ın 1.5 sezon önce Al Nassr kulübüne kiraladığı Brezilyalı stoper Maicon, yola Arap kulübünde devam etmeye karar verdi. Galatasaray ile Al Nassr arasında bir süredir devam eden bonservis görüşmelerinde de mutlu sona ulaşıldı.

3 milyon Euro

Maicon’un bonservisi için Sarı-Kırmızılı kulübe 3 milyon Euro ödenecek. Anlaşmanın birkaç gün içerisinde resmi olarak açıklanması bekleniyor. Galatasaray, daha önce kiralama bedeli olarak da 1.7 milyon Euro almıştı. 3 yıl önce eski başkan Dursun Özbek döneminde, tecrübeli futbolcunun bonservisi için Porto’ya 8 milyon Euro ödenmişti.