Mahmut Tekdemir göreve hazır

Ay-Yıldızlılar’ın orta sahasındaki en önemli oyunculardan biri olan ve çalışkanlığıyla dikkatleri üzerine çeken Mahmut Tekdemir, son olarak kulübü Başakşehir’in 28 Ekim’de Trabzonspor’la 2-2 berabere kaldığı mücadelede forma giymişti.

O tarihten bu yana forma giyemeyen tecrübeli futbolcu, A Milli Takımımız’ın zorlu maçları öncesi aday kadroya çağrıldı. Milli Takım doktorlarının detaylı bir kontrolden geçirdiği Mahmut’un ilk idmanla takımla birlikte çalışması, teknik heyeti çok memnun etti. Deneyimli orta saha oyuncusu, İzlanda maçının ilk 11’inde yer alması banko futbolcular arasında yer alıyor.