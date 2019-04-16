Mahmut Demir’den Rıza Kayaalp’e ‘altın’ tavsiye

Memleketi Amasya’da 21 yıl önce evinden çalınan ve aralarında Avrupa şampiyonaları, dünya şampiyonası ile olimpiyat oyunları madalyasının da bulunduğu büyük çoğunluğu altın 90 madalyasının üzüntüsünü halen yaşadığını belirten Mahmut Demir, ünlü şampiyon güreşçi Yaşar Doğu’nun madalyalarının da çalındığını anımsatıp olimpiyat şampiyonluğu hedefleyen Rıza Kayaalp’e seslenerek, “Madalyalar çok olunca hırsızların iştahı kabarıyor. Benim gibi madalyalarını çaldırmasın. Şampiyonlar madalyalarına sahip çıksınlar. Kasaya filan koyulduğu zaman ‘ayıp oluyor’ diye koymuyoruz. Ayıp filan olmaz. En güzel yerde saklasınlar. Çünkü bunlar alın teriyle, emekle alınmış eserler. Onun için hırsızlara madalyalarını kaptırmasınlar” dedi.

“Geri getirene araba hediye edebilirim”

Elinde halen 60’a yakın madalyası bulunan evli ve 2 çocuk babası Demir, “Asıl büyük şampiyonlukların madalyaları çalınanlar arasında. Cihan şampiyonluğu, dünya şampiyonluğu kemeri gitti. Bu hırsızlara 20. çağrım. Birisi madalyaları geri getirirse ona bir araba hediye edebilirim” diye konuştu.

Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen söyleşide öğrencilerle buluşup deneyimlerini paylaşan Demir'e yönettiği gösteri müsabakasında 25 yıl önce Amerikalı rakibinin üstüne çıkıp poz verdiği anın benzerini sahneleyen genç güreşçiler tarafından sürpriz yapıldı.

Mahmut Demir kimdir?

Mahmut Demir, dünya güreş literatürüne adını "Türk Tankı" olarak yazdırmış bir güreşçidir. 1984 yılında güreşe başlayan Demir, Ulaştırma ve TEDAŞ Spor Kulüpleri'nde güreş yaptı. Güreş kariyeri boyunca Alaattin Yıldırım, Nabi Bayram ve Yakup Topuz ile çalıştı. Atlanta 1996 Olimpiyat Oyunları finalinde Beyaz Rusyalı eski olimpiyat şampiyonu Alexander Medvedev'in oğlu Aleksei Medvedev'i yenerek serbest güreşte 28 yıl aradan sonra Türkiye'ye altın madalya kazandırdı. 1993 yılında bu son yüzyılın İran'da yapılan cihan şampiyonluğu unvanını Türkiye adına bulunduran tek sporcudur. 1997 yılında güreşi bıraktı. Amasya'nın Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Hizmet Madalyası sahibi tek ismi olmanın yanı sıra devlet sporcusudur.

İHA