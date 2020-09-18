Yıllardır Türk futboluna ve spora verdiği destekle dikkatleri üzerine çeken Altunkaya Şirketler Grubu’nun markalarından olan Mahmood Coffee, 2020-2021 futbol sezonunda Gaziantep F.K, Hes Kablo Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor ve Ankaragücü futbol takımlarına sırt forma sponsoru oldu.

Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya:

“Markamızla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da spora destek vermeye devam edeceğiz. Altunkaya Şirketler Grubu olarak sporun birleştirici ve tamamlayıcı gücüne her zaman inancımız tamdır. En büyük temennimiz; takımlarımızın verimli bir sezon geçirmesidir. Sponsorluk anlaşmalarımızın, hem markamız hem de tüm takımlarımız için hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Gücümüzün yettiği son noktaya kadar sporun ve sporcuların arkasındayız ” dedi.