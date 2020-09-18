Mahmood Coffee'den Türk futboluna destek
Yıllardır Türk futboluna ve spora verdiği destekle dikkatleri üzerine çeken Altunkaya Şirketler Grubu’nun markalarından olan Mahmood Coffee, 2020-2021 futbol sezonunda Gaziantep F.K, Hes Kablo Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor ve Ankaragücü futbol takımlarına sırt forma sponsoru oldu.
Yıllardır Türk futboluna ve spora verdiği destekle dikkatleri üzerine çeken Altunkaya Şirketler Grubu’nun markalarından olan Mahmood Coffee, 2020-2021 futbol sezonunda Gaziantep F.K, Hes Kablo Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor ve Ankaragücü futbol takımlarına sırt forma sponsoru oldu.
Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya:
“Markamızla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da spora destek vermeye devam edeceğiz. Altunkaya Şirketler Grubu olarak sporun birleştirici ve tamamlayıcı gücüne her zaman inancımız tamdır. En büyük temennimiz; takımlarımızın verimli bir sezon geçirmesidir. Sponsorluk anlaşmalarımızın, hem markamız hem de tüm takımlarımız için hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Gücümüzün yettiği son noktaya kadar sporun ve sporcuların arkasındayız ” dedi.