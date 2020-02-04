



Magnezyum Nedir? Magnezyum Sülfat Nedir? İkisinin Arasındaki Farklar

Magnezyum, gümüş beyazlığında renge sahip bir metaldir. Genellikle, alaşım maddesi olarak; başka metallerle karıştırılarak kullanılmaktadır. Magnezyumun kimyasal simgesi, Mg'dir. Atom numarası 12 ve atom ağırlığı 24,312 olup; en hafif metallerden birisidir.

Magnezyumun İşlevleri

Magnezyum, insan vücudunda en çok bulunan dördüncü mineraldir. Faydaları ve işlevleri, oldukça fazladır. Vücut ve beyin sağlığındaki pek çok konuda, önemli bir rol oynar.

Vücutta bol miktarlarda yer alan magnezyum, pek çok gıdada doğal olarak bulunmaktadır. Bunun dışında, diğer kimi gıda ürünlerine eklenebilir ve besin takviyesi (magnezyum desteği) kapsamında da kullanılabilir. Magnezyum, bazı ilaçlarda da (antasitler ve laksatifler) yer alır.

Magnezyum; vücutta, geniş bir işlev alanına sahiptir. Protein sentezi, kas ve de sinir fonksiyonları, kan glikozunun kontrolü, kan basıncı regülasyonu dahil; biyokimyasal etkilere sahiptir. Reaksiyonları düzenleyen 300'den fazla enzimde yer alan bir kofaktördür. Enerji üretiminin sağlanması, oksidatif fosforilasyon ve de glikoliz için gereklidir.

Magnezyum, kemiğin yapısal gelişimine de katkıda bulunur. Ayrıca; DNA, RNA ve antioksidan glutatyonun sentezleri için gereklidir. Hücre zarları boyunca kalsiyum ile potasyum iyonlarının aktif taşınmasında rol oynar. Bu, sinir iletimleri; kas kasılmasından, normal kalp ritmine kadar; önemli bir süreçtir.

Erişkin insan vücudu, yaklaşık olarak; 25 gr magnezyum içermektedir. Kemiklerde, %50-60 dolaylarında magnezyum bulunur ve de geri kalanlarınsa çoğu, yumuşak dokularda yer almaktadır. Toplam magnezyumun %1'inden daha azı, kan serumunda yer alır ve magnezyum seviyeleri, ciddiyetle kontrol altında tutulur. Yaklaşık olarak, günlük magnezyum ihtiyacı; 0.75 ila 0.95 milimol (mmol)/L arasında değişir.

Hipomagnezemi ya da diğer adıyla, magnezyum eksikliği; serum magnezyum düzeylerinin, 0.75 mmol/L'den daha az olduğu durumlarda gerçekleşir. Magnezyum homeostazı ise, büyük ölçüde; böbrek tarafından kontrol edilmektedir. Magnezyum durumu çok düşük düzeylerde olduğunda, idrarla atılımı da azalmaktadır.

Magnezyum Sülfat Nedir?

Magnezyum sülfat; kimyasal formülü MgSO₄ olarak bilinen bir bileşiktir. Magnezyum, kükürt ve oksijen ihtiva eder. Yapısı gereği, inorganik bir tuzdur. Genellikle heptahidrat formundaki sülfat minerali olan, "Epsomit" veya diğer adıyla, "Epsom tuzu" hâlinde bulunmaktadır. Epsom adını ise, İngiltere'de bulunan bir yerleşim yerinden almıştır.

Magnezyum ve Magnezyum Sülfat Farkı

Magnezyum, klasik bir elementtir. Magnezyum sülfat ise, bir bileşik olarak nitelendirilir. Yani, magnezyumun yapısına; kükürt ve oksijen ilavesiyle oluşur. Saf magnezyumdan, daha kompleks yapıda olup; farklı elementlerin magnezyum ile birleşmesinden oluşur. Magnezyum, temel element ve metabolizmanın yapı taşlarından birisi iken; magnezyum sülfat, onun farklı maddelerle birleşimidir.

Magnezyum sülfat, endüstri açısından; üst düzey kullanım alanına sahip bir bileşiktir. Epsom tuzu, genellikle magnezyum sülfat olarak bilinmektedir. Epsom tuzu, sofra tuzundan; bütünüyle farklı bir bileşiktir. Epsom tuzunun da, magnezyumdan ayrı olarak; belli işlevleri ve faydaları bulunmaktadır.

Sofra tuzuna benzer görünüme sahip epsom tuzu, genellikle banyolarda eritilir. Bu yüzden, "banyo tuzu" olarak da bilinir. Sofra tuzuna benzese de, aslında tadı belirgin oranda farklıdır. Epsom tuzu, son derece acı bir tada sahiptir. Tadı nedeniyle, yemeğe ekleme amaçlı olarak; pek kullanılmaz.

Epsom Tuzunun Faydaları

Epsom tuzu, yüzlerce yıldır; kabızlık, uykusuzluk veya fibromiyalji gibi rahatsızlıkları tedavi edebilmek için kullanılmıştır. Epsom tuzunun, iltihap giderici özelliği olup; kas ve sinir sistemini de güçlendirici bir mineraldir. İçeriğinde bulunan magnezyum ve sülfat, deri tarafından kolayca emildiği için; banyoda kullanarak dahi, tuzun faydalarından yararlanılabilmektedir.

Epsom tuzu, stresi alarak; vücudu rahatlatır. Vücuttaki serotonin salgısını arttırarak, vücudun rahatlamasını sağlar. Ayrıca, ATP üretimini de arttırdığından; enerji düzeylerinin artmasını sağlar.

Epsom tuzu, kas veya sinir sisteminin doğru ve dengeli çalışmasını sağlar. Ağrıları azaltır. Aynı zamanda; astıma, iltihaplanmalara, migrene ve baş ağrılarına iyi gelir. İçeriğinde yer alan sülfat iyonları sayesinde; toksinler ile ağır metallerin vücuttan atılabilmesine yardımcı olduğu da ispatlanmıştır.

Magnezyum sülfat ya da bilinen adıyla, epsom tuzunun faydaları; bu kadarla da sınırlı kalmamaktadır. Cildin yumuşamasını sağlar. Saç veya cilt bakımında, rahatlıkla kullanılabilir. Saçların hacim kazanması ve siyah noktaların azalması için kullanılabilmektedir. Bunun dışında, deri döküntülerinde veya ciltteki yaralar için de faydalıdır. Kan dolaşımı faaliyetlerini iyileştirerek, damar sağlığına iyi gelmektedir. Böylece, kullanan bireylerde; kalp hastalığı yaşama riski de düşmektedir.



