Magnezyum İçeren En İyi İlaç İsimleri - Magnezyum Eksikliğini Gideren İlaçla

Magnezyum doğada bulunan hafif metallerden birisidir. İlk olarak 1755 yılında keşfedilmiştir. 1808 yılında ise saf getirilmiştir. Magnezyum gümüş beyaz rengi ile doğada bulunmaktadır. Mg simgesi ile periyodik cetvelde alkali metal grubunda yer almaktadır.

Magnezyum Nedir?

Magnezyum insan vücudunda bulunan en önemli minerallerden birisidir. Hücre içerisinde yer alan magnezyum potasyumdan sonra ikinci önem sırasına sahiptir. Vücudun sağlıklı bir şekilde çalışması magnezyum minerali ile mümkün olmaktadır. Vücut içerisinde çok ciddi görevleri üstlenen bir mineraldir.

Magnezyum insan vücudu tarafından üretilmeyen mineraldir. Bu nedenle de magnezyumun dışarıdan besinlerden ya da takviye gıdalardan alınması gerekmektedir.

Magnezyum Ne İşe Yarar?

Magnezyum vücut ve beyin gelişiminde son derece önemli bir mineraldir. Hayatı önem taşıyan vücut işlevlerinde etkin rol almaktadır.

DNA, RNA üretiminde etkili olmaktadır. Bunun yanında antioksidan glutatyonun sentezi magnezyum ile gerçekleşmektedir.

Kas sisteminin gelişmesi ve çalışması üzerinde etkileri oldukça yüksektir. Kasların kasılması, protein sentezinin gerçekleşmesi için magnezyuma ihtiyaç duyulmaktadır.

Sinir sistemi ce hücre içerisinde iyonların taşınmasında etkin görev almaktadır. Sinirlerin uyarı alması ve bu uyarıyı taşıması da magnezyum sayesinde gerçekleşmektedir. Kalbin ritmik çalışması, kasların aktif olması da bu sayede mümkün olmaktadır.

Kan basıncını ve kolesterolü dengeleme konusunda da magnezyum minerali etkili olmaktadır. Vücutta gelişen 300 den fazla biyokimyasal reaksiyonda enzimler için kofaktör olarak görev yapmaktadır.

Kemik yapısının büyük bir çoğunluğunda da magnezyum bulunmaktadır. Komiklerin güçlü ve sağlıklı olabilmesi magnezyum ile mümkün olabilmektedir.

Magnezyum Açısından Zengin Besinler

Kuruyemişler: Magnezyum kaynağı olarak bilinen kuruyemişler günlük magnezyum alımına katkı sağlamaktadır. Özellikle badem, fıstık ve kaju ciddi oranda magnezyum içermektedir.

Yağlı Balıklar: Yağlı balık türü olan somon, uskumru gibi balıklar magnezyum yanında, potasyum, B12 ve selenyum açısından da oldukça zengindir?

Tam Tahıllar: Magnezyum açısından zengin olan tahılların içerisinde çeşitli mineral ve vitaminler de yer almaktadır.

Yeşillikler: Lahana, ıspanak, karalahana gibi yeşil yapraklı sebzeler oldukça zengin magnezyum kaynaklarıdır.

Bitter Çikolata: Bitter çikolata antioksidan özelliği ile bilinen tatlılar arasında yer almaktadır. Aynı zamanda bitter çikolata zengin magnezyum içeriği ile de magnezyum kaynağı besinler arasında yer almaktadır.

Baklagiller: Nohut, fasulye, barbunya, mercimek gibi baklagiller besin değeri açısından oldukça zengindir. Magnezyum içerikleri oldukça yüksektir. Bu nedenle de sağlıklı magnezyum depolarından birisidir.

Magnezyum Eksikliği Belirtileri

Vücutta magnezyum rezervinin azalması ve boşalması durumunda bazı sinyaller oluşmaktadır. Vücudun verdiği bu sinyaller magnezyum eksikliği belirtileri olmaktadır.

-Saç dökülmesi, tırnaklarda kırılmalar ya da uzamaması,

-Halsizlik ve iştahsızlık, tuzlu yeme isteğinde artış,

-Kabızlık,

-Huzursuz bacak sendromu, uyku problemi,

-Hafızanın zayıflaması, zihin bulanıklığı,

-Depresif ruh hali,

-Baş ağrısı ve baş dönmesi

-Kalp çarpıntısı, ritim bozukluğu

-Sıklıkla yaşanan tansiyon artışı

-Kas spazmı ya da kramp girmeleri

Tüm bunlar vücudun magnezyum eksikliğinde yaşadığı sorunlardır. Bu belirtiler tanı koyma noktasında etkili olmaktadır.

Magnezyum Eksikliğinde Yapılması Gerekenler

Magnezyum rezervinin beslenme yolu ile ya da gıda takviyesi ile sürekli doldurulması gerekmektedir. Magnezyum eksikliği oluşmaması için magnezyum değeri yüksek besinlerden tüketmek gerekmektedir. Günlük 400 mg magnezyum almak gerekmektedir. Dengeli beslenme ile ihtiyaç duyulan magnezyum alınabilir. Ancak beslenmenin yetersiz kaldığı durumlarda magnezyum takviyesi almak gerekmektedir.

Magnezyum eksikliği yetersiz beslenme sonucu oluşabilmektedir. Ancak vücudun işleyişi, hamilelik ve emzirme, ilaç kullanımı gibi özel durumlarda magnezyum yetersizliği görülebilmektedir. Magnezyum eksikliğine bağlı yaşanan sorunların artması halinde uzman hekime başvurmak gerekmektedir. Verilen ilaçlar ve magnezyum takviyesi ürünler ile vücudun ihtiyaç duyduğu magnezyum sağlanmaktadır.

Magnezyum Eksikliğinde Etkili Olan İlaçlar

Magnezyum eksikliğini gidermeye yönelik multivitaminler kullanılmaktadır. Bu ilaçlar vücudun ihtiyacı olan magnezyum takviyesini sağlamaktadırlar. Farklı ilaç ve vitamin üreticisi markalar tarafından kullanıcıya sunulan takviye ürünlerdir. Reçete ile satılan magnezyum ilaçları yanında gıda takviyesi olan magnezyum destekleri de bulunmaktadır.

Nature's Supreme Magnesium Citrate

Solgar Magnesium With Vitamin

NaturalNest Magnezyum

Ocean Extramag

Sunlife Magnesium Citrate

En çok bilinen magnezyum takviye ilaçları bunlardır. Farklı miktarlarda ve şekillerde ambalajlanarak kullanıcıya sunulmaktadır. Magnezyum takviyesi alarak magnezyum eksikliğinin giderilmesinde etkili olmaktadırlar. Vücudun ihtiyacı olan magnezyum takviyesi alındığında ise yaşanan sağlık sorunları giderilmektedir. Vücudun sağlıklı olması ve kişinin konforlu yaşam sürebilmeli magnezyum takviyesi ile mümkün olmaktadır.