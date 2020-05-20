Vücut içerisinde 300'den fazla enzim bulunur ve her birinin çok önemli görevleri vardır. Bu Enzimlerin çalışabilmesi için kilit görev üstlenen magnezyum, bu farkıyla büyük bir öneme sahiptir. Magnezyum insan vücudu içerisinde üretimi yapılamayan elementler arasında yer aldığı için, takviye olarak dışarıdan farklı şekillerde elde edilmesi büyük öneme sahiptir. Ortalama 24 gram kadar magnezyum bulunması ile beraber, bu rezervin sürekli olabilmesi için gerekli besin kaynaklarının tüketilmesi gerekmektedir. Yani enzimlerin etkin şekilde çalışabilmesi için magnezyum takviyesi devamlı olarak yapılmalıdır.

Magnezyum eksikliği nedir ve neden olur?

Özellikle günümüz besinlerin işlenmesi yiyeceklerde yer alan magnezyumun her geçen zaman biraz daha azalmasına neden olmaktadır. Aynı zamanda uzun süre pişirilen Besin kaynaklarında önemli oranda magnezyum eksikliğine rastlanmaktadır. Tarım ilaçları ile yapay gübre gibi doğal olmayan pek çok kaynağın kullanılması, yine doğal besin kaynaklarında magnezyumu eksiltmektedir.

Diğer taraftan laksatif ve diüretik ilaçların kullanılması, aşırı terleme nedeniyle de magnezyum eksikliği yaşanabilmektedir. Yaşın ilerlemesi, gebelik, stres ve gastrointestinal hastalıklar da yine magnezyum eksikliğine sebep olabilmektedir. Eğer dışarıdan gerekli besin kaynaklarından magnezyum miktarı yeteri kadar alınmazsa, kemiklerde depolanmış magnezyum tüketilmeye başlanır. Önce belli başlı pek çok farklı hastalık ön plana çıkabilmektedir. Böyle durumlarda yaşanan sorunlar karşısında magnezyum eksikliği için belli başlı bazı belirtileri takip etmek gerekir.

- Bulantı,

- Kusma,

- İştahsızlık,

- Halsizlik,

- Yorgunluk,

Bu tür belirtiler erken bulgular olarak öne çıkmaktadır. Aynı zamanda şiddetli şekilde magnezyum eksikliği yaşandığı zaman yine belli başlı bazı belirtiler ele alınmaktadır.

- Kardiyak aritmiler,

- Kas krampları,

- Uyuşma,

- Fibromiyalji,

- Zihinsel bulanıklık,

- Dikkat eksikliği ve azalma,

- Hipokalsemi, (Kandaki kalsiyum eksikliği)

- Hipokalemi, (Kandaki potasyum eksikliği)

Bu gibi belirtiler ile beraber yapılacak olan kan testi üzerinden magnezyum eksikliğine neden olan sebep ortaya çıkarılmakta, buna göre tedavi yöntemleri ele alınmaktadır.

Magnezyum eksikliğini geçiren ve iyi gelen yiyecekler nelerdir?

Sağlıklı ve doğal besinler ile beraber günlük magnezyum ihtiyacı kolaylıkla elde edilebilir. Çünkü magnezyum vücut tarafından kolayca absorbe edilen mineraller arasında yer alır. Bu doğrultuda belli başlı bazı besin kaynakları magnezyum eksikliğini geçirmekte ve yeniden referans aralığına çıkma şansı vermektedir.

- Rengi koyu olan yeşil sebzeler,

- Tahıl ürünleri,

- Balık,

- Badem,

- Fındık, fıstık ve ceviz,

- Soya fasulyesi,

- Kuşkonmaz,

- Soğan,

- Domates ve havuç,

- Kereviz ve pırasa,

- Gravyer peyniri ve hurma,

- Kara turp,

- Ayçiçeği,

- Muz ve kakao,

- Dil balığı,

Bu ve benzeri pek çok besin kaynağı üzerinden gün içerisinde dengeli tüketim ile beraber kolayca magnezyum ihtiyacı karşılanabilir.

Eksikliği ve tedavisi nasıl yapılır?

Belirli belirtiler üzerinden eğer kişi magnezyum eksikliği yaşadığını düşünüyorsa, öncelikle mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurması gerekmektedir. Bu konuda ele alınan kan testi ile beraber kişinin magnezyum eksikliğini ne kadar şiddetli yaşadığı ilk olarak ortaya çıkarılır. Daha sonra uzman doktor kontrolü altında magnezyum eksikliği için gerekli olan tedavi yöntemleri ele alınır. Bu doğrultuda magnezyum içeren multivitaminler ile beraber doktor kontrolünde belli başlı bazı ilaçlar kullanılır.

Özellikle doğal yollar ile beraber belirlenmiş diyet üzerinden sağlıklı beslenme magnezyum eksikliği için en önemli unsurdur. Ancak özellikle magnezyum adına bir diyet yapılacak ise, mutlaka öncelikle doktora başvurulması gerekmektedir. Böylece magnezyum eksikliğine sebep olan durumlar ön plana çıkarılmak suretiyle; hasta dinlenmesi, testler ve belli başlı bazı belirtiler ışığı altında çözüm yöntemleri ele alınır.

İnsan vücudu doğal yapı altında magnezyum üretimi gerçekleştirmez. Bu sebepten dolayı mutlaka günlük yaşam içerisinde magnezyum içeren besin kaynaklarından tüketilmesi çok önemlidir. Zira enzimlerin çalışması için görev üstlenen magnezyum, aynı zamanda daha pek çok farklı ve önemli göreve sahiptir. Eğer yüksek oranda magnezyum eksikliği yaşanıyor ise, yapılan kan testi ile beraber sonuçları üzerinden farklı tedavi yöntemleri de ele alınır.