Barcelona, Guardiola'nın sorumlu olduğu ilk sezon olan 2008-09'da La Liga, Copa del Rey ve Şampiyonlar Ligi kupalarının tamamını kazanmıştı.

2012'de 14 büyük kupa kazandıktan sonra ayrılan Guardiola, o zamandan beri Avrupa'da mutlu sona ulaşamadı. Pep, Bayern ile Bundesliga'da mutlu sona ulaştı ancak Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Barça ve Atletico Madrid'e arka arkaya üç yarı final mağlubiyeti yaşadı. Benzer şekilde, Manchester City'de iki Premier Lig şampiyonluğu, bir FA Kupası ve üç EFL Kupası kazandı, ancak Avrupa'da çeyrek finallerin ötesine henüz geçemedi.

Sport Bild'e demeç veren Felix Magath, "Guardiola değil, Messi kazandı" dedi. "Messi olmasaydı, bu sistem Guardiola için hiçbir zaman bu kadar başarılı olmazdı. Aksi olsaydı, Manchester City ve Bayern Münih'de de benzer başarılar alırdı"

Liverpool'un Jürgen Klopp ile kazandığı başarılı ivmelerden de bahseden Magath, Klopp başarısının bir sistemden çok, Liverpool'un başarılı transfer politikasında saklı olduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: Ntv Spor