Maccabi FOX Tel Aviv - Valencia Basket maç sonucu: 76-63

Turkish Airlines EuroLeague'in dördüncü maç döneminde İsrail temsilcisi Maccabi FOX Tel Aviv, İspanyol ekibi Valencia Basket'i konuk etti.

Maccabi, sahasında oynadığı maçı 76-63 kazandı.

Maccabi Tel Aviv, deplasmandaki 2 maçını kaybettikten sonra iç sahadaki 2 maçını da kazanırken Valencia Basket ise 4'te 0 ile EuroLeague'e başladı.

Ev sahibi ekipte Scottie Wilbekin 14 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Othello Hunter 13, Omri Casspi 12 sayı üretti.

Valencia'da Jordan Loyd 17 sayıyla maçın en skoreri olurken Bojan Dubljevic ve Fernando San Emeterio da 15'er sayıyla oynadılar.