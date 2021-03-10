'Taraftarı mutlu ediyor'

Şimdiye kadar ki performansını nasıl buldunuz?

“Öncelikle şunu söylemem gerek; Fenerbahçe’ye transfer olmasının onun için ne kadar doğru bir tercih olduğunu bir kez daha gördük. Zaten ben de bu yönde görüş bildirmiştim. Fenerbahçe, Tü rkiye’nin en büyük kulüplerinden biri. Ta rihi ve gelenekleri olan bir kulüp, ayrıca Avrupa’d a da ismi var. Szalai, gerçekten çok iyi bir başlangıç yaptı ve her maç sonrası kendisine olan güveni daha da arttı. Tü rkiye’de insanlar futbolu çok seviyor ve kulübün tutkulu taraftarlarını da çok mutlu ettiğini düşünüyorum.”

‘Ona saygı duyuyorlar’

Bu başarılı performansı sizi şaşırttı mı?

“Fenerbahçe gibi büyük bir takıma gelip, bir üst seviyeye çıkma süreci elbette kolay değil. Sonuçta Kıbrıs Rum Kesimi’nde ligin en iyi savunma oyuncusuydu. Tü rkiye ve Fenerbahçe elbette daha farklı. Bence bu noktada hocasına, takım arkadaşlarına teşekkür etmek gerekiyor. Onun bu yeni ülkeye ve yeni ortama alışması konusunda çok yardımcı olduklarını biliyorum. Ona saygı duyuyorlar. 2019’d a onu Macaristan Milli Ta kımı’na seçip ve ilk kez oynattığımda birçok insan onu eleştirmişti. Ancak kısa sürede kendisini kanıtladı.”

‘Asla bencil bir oyuncu değil’

Konya maçı sonrası onunla konuştunuz mu?

“Onunla, tıpkı diğer takip ettiğimiz oyuncularımız gibi sürekli iletişim halindeyiz. Konya maçındaki performansı ve attığı gol sonrası Szalai’ye tebrik mesajı gönderdim. Kendisini orada çok rahat hissettiğini söylüyor. İstanbul gibi harika bir şehirde yaşamaktan dolayı da mutlu ve oldukça motive. Her maçta kendisini bir adım daha yukarı çıkarıyor. Onun için önemli olan takımın parçası ve asla bencil bir oyuncu değil. Her zaman önce takımını sonra kendisini düşünür.”

‘Sadece futbola odaklı yaşıyor’

Fenerbahçe’ye geldiğinden beri gelişimi hakkında neler söylersiniz?

“Szalai çok zeki bir oyuncu ve çok çalışıyor. Her gün kendisini geliştirmeyi hedefliyor. Böyle de olmaya devam edecek. Ta kıma ve lige çok çabuk alıştı. Devre arasında Fenerbahçe’ye gelip, sadece 2 ay içerisinde hem ligin hem de takımının en iyi savunma oyuncularından biri haline geldi ve şu an yıldız oyuncu konumunda. Saha dışında da tamamen futbola odaklı yaşıyor. Bu sadece teknik anlamda değil, genel anlamda da gelişimi adına çok önemli.”

‘Defansif orta saha da oynar’

Fenerbahçe’de sol stoper ve sol bek oynadı. Başka bir pozisyonda da oynar mı?

“Szalai’nin en verimli oynadığı yer, sol stoper. Te knik direktörün isteğine göre sol bekte oynayabiliyor. Hızı, gücü ve tekniğiyle sol bekte de başarılı olabiliyor ama bu mevkii için kısa mesafede daha hızlı olmak konusunda kendisini geliştirmeli. Futbolda bir oyuncu her pozisyonda oynayabilir ama fiziksel ve karakter yapısına uygun olarak bu durum değişkenlik gösterir. Szalai için dediğim gibi en iyi yer, sol stoper. Ancak gelecekte bu kapasitesiyle defansif orta saha olarak da oynayabileceğini düşünüyorum.”

Röportaj: Çağrı Davran