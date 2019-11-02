Maç sonucu: Konyaspor 1-1 Gençlerbirliği

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 10. haftasında Konyaspor, sahasında Gençlerbirliği'nin konuk etti. Ankara ekibi hafta içinde teknik direktör Mustafa Kaplan ile yollarını ayırmış yerine Hamza Hamzaoğlu'nu getirmişti. Hamzaoğlu, ilk maçına Konyaspor deplasmanında çıktı.

Mücadeleye Konyaspor etkili başladı. Maçın 21. dakikasında Deni Milosevic'in şutu direkten geri döndü.

KALECİNİN HATASINI AFFETMEDİ

Dakika 38'de Gençlerbirliği'nde Polomat kalecisi Ertaç Özbir'e geri pas gönderdi. Konyaspor'lu Ömer Ali Şahiner baskı yaptı. Ertaç Özbir hatalı bir hareket yaptırarak topu Skubic'e kaptırdı. Skubic yanındaki Miya'ya pasını attı. Miya önünde 2 Gençlerbirliği savunmacısına rağmen topu kaleye gönderdi ve Konyaspor'u 1-0 öne geçirdi.

Mücadelenin ilk yarısı 1-0'lık Konyaspor üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın ikinci yarısına Gençlerbirliği hızlı başladı. Dakikalar 54'ü gösterdiğinde Bogdan Stancu'nun şutu direkten geri geldi.

SON DAKİKA ŞOKU

Maçın 90+4'üncü dakikasında Gençlerbiği durumu 1-1'e getirdi. Sağ kanattan korner kullanıldı. Ceza sahası içerisinde Yasin Pehlivan çok şık bir golle skoru 1-1'e getirdi.

Geriye kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Konyaspor, sahasında Gençlerbirliği ile son dakikada yediği golle 1-1 berabere kaldı.





Konyaspor - Gençlerbirliği 11'leri:

İH Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali, Anicic, Alper, Jonsson, Jevtovic, Shengelia, Miya, Milosevic, Ömer Ali.

Gençlerbirliği: Ertaç, Erdem, Ramos, Toure, Polomat, Berat, Candeias, Sessegnon, Ayite, Sio, Stancu.