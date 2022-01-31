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Lyon'dan çifte transfer! Tanguy Ndombele ve Romain Faivre

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon, Tottenham forması giyen Tanguy Ndombele ve Stade Brestois'ten Romain Faivre'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Ndombele kiralık olarak Fransız ekibine katılırken, bonservisi ile transfer olan Faivre, Lyon ile 2026 yılına kadar sözleşme imzaladı.

31 Ocak 2022, Pazartesi 18:49 Son Güncelleme:
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Lyon'dan çifte transfer! Tanguy Ndombele ve Romain Faivre

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon, Tottenham forması giyen Tanguy Ndombele ve Stade Brestois'ten Romain Faivre'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada Fransız yıldız Tanguy Ndombele'nin sezon sonuna kadar 1,42 milyon Euro kiralama bedeliyle transfer edildiği belirtilirken, anlaşmada satın alma opsiyonunun bulunduğu aktarıldı.

Lyon'dan Faivre'ye 15 milyon Euro

Lyon, Stade Brestois'ten kadrosuna kattığı Romain Faivre ile 2026 yılına kadar sözleşme imzlandığını ve 23 yaşındaki Fransız futbolcunun bonservis bedelinin 15 Milyon Euro olduğunu ve 2 milyon Euro da bonuslar için ödeneceğini açıkladı.

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