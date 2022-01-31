Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon, Tottenham forması giyen Tanguy Ndombele ve Stade Brestois'ten Romain Faivre'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada Fransız yıldız Tanguy Ndombele'nin sezon sonuna kadar 1,42 milyon Euro kiralama bedeliyle transfer edildiği belirtilirken, anlaşmada satın alma opsiyonunun bulunduğu aktarıldı.

Lyon'dan Faivre'ye 15 milyon Euro

Lyon, Stade Brestois'ten kadrosuna kattığı Romain Faivre ile 2026 yılına kadar sözleşme imzlandığını ve 23 yaşındaki Fransız futbolcunun bonservis bedelinin 15 Milyon Euro olduğunu ve 2 milyon Euro da bonuslar için ödeneceğini açıkladı.



