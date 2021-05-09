Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon, yıldızı Memphis Depay'ın ayrılığına hazırlanıyor. L'Equipe'e göre Depay'ın ayrılığı sonrası için Lyon, hedeflerini belirlemiş durumda.

Depay'ın Barcelona'ya gidebileceği belirtilirken Lyon'un da Sassuolo'dan Jeremie Boga'yı istediği belirtiliyor. Boga'nın yanı sıra Lyon'un Güney Amerika'dan da bazı isimlerle ilgilendiği aktarılıyor.

Sussuolo'nun 2018'de Chelsea'den 10 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği 24 yaşındaki Marsilya doğumlu Boga, bu sezon 24 maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.