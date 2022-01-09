Lyon - Paris St Germain maçının öne çıkan rakamları

Paris Saint-Germain bugün Groupama Stad'ında Lyon ile karşı karşıya gelecek. İki zıt yollarda ekibin maçında, 10 maçtır yenilmeyen Paris Saint-Germain, 4 maçtır kazanamayan Lyon karşısında serisini devam ettirmek isteyecek.

Paris SG, Ligue 1'de çıktığı maçların son 15 dakikasında en çok gol bulan ekip olurken (13), Lyon ise bu periyodun en çok gol yiyen takımı (12) oldu.

Lyon, hafta sonu Fransa Kupası maçı oynamadığı için burada avantajlı olacak ancak Paqueta'nın müsait olup olmadığı hala belirsiz ve Afrika Uluslar Kupası'na giden oyuncuların yokluğu ev sahibi takımın elini zayıflatıyor.

PSG'nin mücadele etmesi gereken kendi eksiklikleri olacak. Messi tekrar antrenmanlara başladı ve kupa maçında 3 gol atan Mbappe önderliğinde 3 puana yakın taraf deplasman ekibi.