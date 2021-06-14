Fransızlar'ın Türk sevdası hız kesmeden devam ediyor. Öne çıkan birçok oyuncu Fransa Kulüplerinin radarında. Bu doğrultuda son gündeme gelen isim ise Kayserispor'un başarılı kalecisi Doğan Alemdar oldu. İç Anadolu ekibinde Lung ve İsmail'in sakatlandığı sezonda 3. kaleci olarak bulduğu şansı çok iyi değerlendirip harika bir sezon geçiren genç file bekçisine Lyon talip oldu. Sezon içerisinde yakından takip edilen Doğan için kulübe 3.5 milyon Euro'luk resmi teklif geldi. Adı Süper Lig ve Avrupa'dan birçok takımla anılan 19 yaşındaki kalecinin de kariyerine yurtdışında devam etmek istediği belirtildi.









Yönetim kabul edecek

Kayserispor yönetimi de öneriye son derece sıcak. Lung'un da iyileşmesiyle kaleci sıkıntısı kalmayan kulübün ekonomik açıdan da rahatlamak adına 3.5 milyon Euro'ya teklifi kabul edeceği kaydedildi. Transferin bir hafta içinde resmiyet kazanma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.

Safa Can Konuksever







