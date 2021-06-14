MENÜ

Lyon, Doğan Alemdar'ın peşinde! 35 milyon TL

Kayserispor'da sezona damga vuran 19 yaşındaki kaleci Doğan Alemdar, Avrupa yolcusu. Fransız devi Lyon, genç eldiven için 3.5 milyon Euro'luk resmi teklif yaptı. İç Anadolu ekibi öneriyi kabul etmeye hazırlanıyor.

14 Haziran 2021, Pazartesi 10:00 Son Güncelleme:
- A +
Lyon, Doğan Alemdar'ın peşinde! 35 milyon TL

Fransızlar'ın Türk sevdası hız kesmeden devam ediyor. Öne çıkan birçok oyuncu Fransa Kulüplerinin radarında. Bu doğrultuda son gündeme gelen isim ise Kayserispor'un başarılı kalecisi Doğan Alemdar oldu. İç Anadolu ekibinde Lung ve İsmail'in sakatlandığı sezonda 3. kaleci olarak bulduğu şansı çok iyi değerlendirip harika bir sezon geçiren genç file bekçisine Lyon talip oldu. Sezon içerisinde yakından takip edilen Doğan için kulübe 3.5 milyon Euro'luk resmi teklif geldi. Adı Süper Lig ve Avrupa'dan birçok takımla anılan 19 yaşındaki kalecinin de kariyerine yurtdışında devam etmek istediği belirtildi.


İlgili Haberler
Beşiktaş - Sergen Yalçın görüşmesinde son dakika! Bir kez daha buluşacaklar...


Yönetim kabul edecek

Kayserispor yönetimi de öneriye son derece sıcak. Lung'un da iyileşmesiyle kaleci sıkıntısı kalmayan kulübün ekonomik açıdan da rahatlamak adına 3.5 milyon Euro'ya teklifi kabul edeceği kaydedildi. Transferin bir hafta içinde resmiyet kazanma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.

Safa Can Konuksever


İlgili Haberler
Çaykur Rizespor'dan transfer operasyonu! Mame Thiam ve Sinan Gümüş


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...