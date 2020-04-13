Aslan'ın, geçen sezon başında Belçika ekibi Standart Liege'den 3 milyon Euro'ya kiraladığı ve bu sezon başında da 5 milyon Euro'ya bonservisini aldığı Christian Luyindama'nın, Kongo Milli Takımı'nda sol diz ön çapraz bağları kopmuştu. 7 Aralık'ta ameliyat olan 26 yaşındaki futbolcunun ismi, uzun sürecek tedavi süreci nedeniyle TFF'ye gönderilmemişti. Tecrübeli oyuncu bu nedenle ligin ikinci yarısında görev yapamamasına rağmen transferin gözdesi...

8 milyon Euro'ya geldi

Wolverhampton'ın radarında olan Luyindama için Everton'ın da devreye girdiği öğrenildi. Galatasaray ise 2 İngiliz ekibini peşine takan başarılı savunmacıyı ilk etapta satmayı düşünmüyor. Sarı-Kırmızılılar'ın transfer sürecinde toplam maliyeti 8 milyon Euro'yu bulan deneyimli futbolcu için ancak 15 milyon Euro ve üstü bir önerinin gelmesi durumunda teklifi değerlendirebileceği kaydedildi.

Luyindama sakatlanana kadar oldukça iyi bir performans ortaya koyuyordu.

Metin Karabaş