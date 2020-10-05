Luyindama 4 haftada sarı kart sınırına geldi

Cim Bom'un Kongolu stoperi Christian Luyindama dün akşam 85. dakikada gördüğü sarı kartla sınıra geldi. Başarılı savunmacı böylece bu sezon 3. sarı kartını görerek sınırına ulaşan ilk futbolcu oldu. Tecrübeli oyuncu daha önce Gaziantep FK ve Fenerbahçe karşılaşmalarında kart görmüştü.