Luyindama 4 haftada sarı kart sınırına geldi

Galatasaray başarılı stoperi Luyindama, Kasımpaşa maçında da sarı kart gördü ve bu sezon 3. sarı kartını görerek sınırına ulaşan ilk futbolcu oldu. Luyindama göreceği ilk sarı kartın ardından gelecek maçta cezalı konuma düşecek

05 Ekim 2020, Pazartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Luyindama 4 haftada sarı kart sınırına geldi

Cim Bom'un Kongolu stoperi Christian Luyindama dün akşam 85. dakikada gördüğü sarı kartla sınıra geldi. Başarılı savunmacı böylece bu sezon 3. sarı kartını görerek sınırına ulaşan ilk futbolcu oldu. Tecrübeli oyuncu daha önce Gaziantep FK ve Fenerbahçe karşılaşmalarında kart görmüştü.

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