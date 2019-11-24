Luiz Gustavo: Şampiyonluğu taraftar getirecek

Bayern Münih’le Şampiyonlar Ligi Kupası’nı kaldıran, Fransa’da Marsilya ile gönülleri fetheden, Fenerbahçe’de de kısa sürede taraftarların büyük beğenisini kazanan Luiz Gustavo, kulüp dergisine konuştu.

Brezilyalı orta saha oyuncusu şunları söyledi:

“Brezilya’daki bütün erkek çocukları çok küçük yaşta futbol oynamaya başlarlar. Ben de 5 yaşından beri futbol oynuyorum. Her zaman futbol oynamaktan büyük keyif aldım. Dünya genelinde defansif oyuncuların önemi artıyor, çok iyi defans oyuncuları çıkıyor. Bu da ofansif oyuncuların işini biraz daha zorlaştırıyor. Brezilya’da da bu durum sonucunda defansif olarak çok yetenekli oyuncular çıkmaya başladı. Buraya gelmeden önce konuştuğum herkesten Fenerbahçe taraftarının ne kadar özel olduğunu duymuştum. Buraya gelerek bizzat deneyimleme fırsatım oldu.”

‘Hedefim hep en iyisini yapmak’

“Sürekli bizim arkamızdalar ve nereye gidersek gidelim takımlarını sonuna kadar destekliyorlar. Fenerbahçe’deki hedefim burada geçirdiğim her gün elimden gelenin en iyisini yapabilmek, hem kulübüme hem takım arkadaşlarıma yardım edebilmek. Taraftarımız her zaman bizimle birlikte olsun, yanımızda olsun çünkü bizi birliktelik şampiyonluklara ulaştıracak.”

Müslüm Gürses benzetmesi

Sosyal medyada bazı taraftarların efsane sanatçılarımızdan Müslüm Gürses’e benzettiği Gustavo, Gürses’i tanıyıp tanımadığıyla ilgili soruya, “Hayır duymadım” cevabını verdi. Tecrübeli futbolcu, Gürses’in fotoğrafına baktıktan sonra, “O beyaz ben siyahıyım. Tek ortak yönümüz saçlarımız. Biraz benziyor ama” ifadelerini kullandı.