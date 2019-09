Luiz Gustavo hayali gerçek oldu

Orta saha için Ljubomir Fejsa ile her konuda anlaşma sağlandı. Ancak Ersun Yanal ‘daha iyisini’ istedi, yönetim Sırp yıldızın transferini rafa kaldırdı. Yanal’ın ısrarla Luiz Gustavo ismini dile getirmesi, aylarca sürecek bir bekleyişi başlattı. Fenerbahçe’nin Sambacı ile el sıkışması fazla uzun sürmedi. Marsilya’yı ikna etmek ise adeta işkenceye dönüştü.

Yönetim pes etmedi

Fransız takımından gelen her açıklama olumsuz oldu. Yönetim ise hiç pes etmedi. Sezon başladı, Gustavo her maçta 11’de oynadı. Her şey olumsuz görünürken, Fenerbahçe’nin imdadına Marsilya’nın UEFA ile yaptığı FFP anlaşması yetişti. Mavi-Beyazlılar, maaş bütçesini düşürmek için önce Kevin Strootman’ı gözden çıkarttı. Hollandalı’ya talip çıkmayınca, Marsilya’dan Fenerbahçe’ye, “Gelin görüşelim” mesajı gönderildi.

Alanya’da sahada

Son 1 haftada Luiz Gustavo için yürütülen pazarlıklar hız kazandı. Sarı- Lacivertliler’in aylardır hayalini kurduğu transfer dün gerçeğe dönüştü. Yönetim, 32 yaşındaki futbolcuyu dün akşam sessiz sedasız İstanbul’a getirdi. Sağlık kontrolünden geçirilecek yıldız orta saha oyuncusu ile 2+1 yıllık sözleşmeye imza atılacak. Luiz Gustavo, milli aradan sonraki ilk lig maçı olan Alanya deplasmanında Çubuklu’yla sahadaki yerini alacak.

Monaco’ya vermediler

Luiz Gustavo transferinde her şey yolunda giderken bir anda Monaco araya girdi. Fransız basını, Kırmızı-Beyazlılar’ın, Fenerbahçe’den daha iyi bir teklifle Marsilya’nın kapısını çaldığını yazdı. Ancak Mavi-Beyazlılar’ın başkanı Eyraud, kendileri için son derece önemli bir isim olan Gustavo’yu ligdeki başka bir rakibine vermeyi kabul etmedi. Gustavo’nun da tercihinin Fenerbahçe’den yana olması sayesinde son anda ortaya çıkan Monaco tehlikesi ortadan kalktı.

Maliyet karmaşası

Fenerbahçe, yapılan transferlerin mali detaylarını kamuoyuyla paylaşmıyor. Bu da her imzadan sonra farklı rakamların ortaya atılmasına neden oluyor. Aynı senaryo Gustavo için de yaşandı. Fransız basını, Sarı-Lacivertliler’in bonservis bedeli olarak 7 milyon Euro ödeyeceğini, Gustavo’nun ise senelik 3.5 milyon Euro kazanacağını yazdı. Fenerbahçe Yönetimi’ne yakın kaynaklar ise bonservis için 5.5 milyon Euro, Sambacı’ya maaş olarak yıllık 2 milyon 750 bin Euro verileceğini öne sürdü.

Marsilya çıldırdı

Fransız ekibi, Gustavo’nun satılması sayesinde maaş bütçesinde önemli bir yer açtı. Yönetim hemen transfer için harekete geçti. Marsilya, uzun süredir peşinde olduğu Nantes’ın 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Valentin Rongier’e teklif sundu. Uzun yıllar Barcelona kalesini koruyan Marsilya Futbol Direktörü Zubizarreta eski takımından Vidal ve Rafinha’yı kiralamak için de girişimlerde bulunuyor. Marsilya, kötü geçen transfer dönemini iyi bitirmek için elinden geleni yapıyor.