İspanyol ekibi Atletico Madrid ile yol ayrımına gitmeye hazırlanan Luis Suarez'in geleceği merak konusu olmaya devam ederken, Uruguaylı yıldızın MLS ekiplerinden David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin teklifine sıcak baktığı iddia edildi.

Todofichajes'te yer alan habere göre sezon sonu sözleşmesinin bitmesiyle birlikte Atletico Madrid'den ayrılmaya karar veren Luis Suarez, MLS ekiplerinden David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin teklifine 'evet' dedi.

Uruguaylı yıldız, Inter Miami'nin Edinson Cavani'yi de bünyesine katmayı hedefleyen projesine ikna oldu.

Boca Juniors da devrede

Her ne kadar Suarez, Inter Miami'nin teklifine olumlu yaklaşmış ve sözlü bir şekilde onay vermiş olsa da kesin kararını henüz vermiş değil. 35 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla Boca Juniors da yakından ilgileniyor.

Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılmıştı

Luis Suarez'in Atletico Madrid'den ayrılacağı haberlerinin çıkmasının ardından, yıldız futbolcunun ismi ülkemizden Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de anılmıştı.

Kariyerinden Ajax, Liverpool ve Barcelona gibi Avrupa devlerinin formasını giymiş olan Suarez, bu sezon 40 maçta görev alırken, 13 gol, 3 asistlik performansa imza attı.



