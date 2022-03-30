Son birkaç yıldır takımın liderliğini üstlenen Uruguaylı futbolcu, en ihtiyaç duyulan dönemde takıma gerekli enerjiyi sağladı.

Suarez, takımın “Suarez Zone” gireceğini iddia ederek elemelerde umutlu olmaya devam etti. 34 yaşındaki golcü takım arkadaşı Martin Rodriguez’e kasım ayı içerisinde, “Suarez Zone’a giriyoruz” Whatsapp mesajını attı. Rodriguez ise bu mesajı kaydedeceğini söyleyerek Suarez’in haklı çıkması halinde viral yapacağını belirtti. Rodriguez bu sözünü tutarak WhatApp mesajlaşmasının görselini Dünya Kupası vizesinin alınmasının ardından Twitter hesabından paylaştı.

Uruguay’ın elemelerde 12 puan aldığı son dört maçta fileleri üç kez havalandıran Luis Suarez, iddiasında haklı çıkmasının ve ülkesinin Dünya Kupası’na katılmasının mutluluğunu yaşıyor.







