İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis Enrique son derece duygusal bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Almanya ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası kameralar karşısına geçen başarılı çalıştırıcı, 29 Ağustos 2019’da vefat eden kızı Xana Enrique’yi unutmadı.





3 gün önce doğum günü olduğu için daha önce bir paylaşımda bulunan ve kızının 13. doğum günü için bir mesaj yazan İspanyol teknik direktör, önceki gün de duygusal bir konuşma yaptı.

Kızı Xana’yı çok sevdiğini söyleyerek sözlerine başlayan Luis Enrique, “Önemli bir maçtı ancak aynı zamanda kızımın 13. doğum günüydü. Ailem ve ben bu durumla uzun zamandır doğal olarak yaşamaya çalışıyoruz. 3.5 sene geçti. Kızımız Xana fiziksel olarak yanımızda olmasa da, o her gün bizim çok yakınımızda. O her zaman benimle, bizimle, kalbimizde. Onu çok özlüyoruz. O her gün benim yanımda. Kızımı çok seviyorum. Her gün başımıza gelen pek çok şeyde onun o duruma nasıl tepki vereceğini düşünüyoruz. Hayat böyle işliyor. Sadece güzellik ve mutluluğu bulmaya çalışmak değil aynı zamanda bunların üstesinden gelebilmektir hayat” ifadelerini kullandı.

Luis Enrique’nin kızı Xana Enrique, 29 Ağustos 2019’da 10 yaşındayken kemik kanseri sebebiyle vefat etmişti.