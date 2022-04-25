Luigi Datome: Çok zor bir maç olacağını biliyoruz

Turkish Airlines EuroLeague'de Play-Off serisi üçüncü maçında temsilcimiz Anadolu Efes, sahasında İtalyan ekibi Olimpia Milano'yu konuk edecek. Seride 1-1'lik eşitlik bulunurken ilk iki maçta forma giyemeyen ve İstanbul'daki maçta oynayabilecek duruma gelen eski Fenerbahçeli Luigi Datome, zorlu karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Eksiklerden kaynaklı kendilerini zor bir maçın beklediğinin farkında olduklarını belirten Datome, "Bunun çok zor bir maç olacağını biliyoruz. Eksiklerimizin olduğunun farkındayız fakat ikinci maçta yaptığımız gibi savaşmak adına fiziksel ve zihinsel olarak enerjimizi geri kazanmayı umuyoruz. Karşılaşmada herkes zorlukların üstesinden gelmek adına elinden gelenin en iyisini yapmaya hazır olacak" dedi.