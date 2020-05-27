Almanya Bundesliga'nın 28. hafta maçında Borussia Dortmunda, sahasında konuk ettiği Bayern Münih'e 1-0 mağlup olunca rakibiyle arasındaki puan farkı 7'ye çıktı.

Alınan yenilgi sonrası Dortmund Teknik Direktörü Lucien Favre'nin de belirttiği şekilde Bayern Münih, şampiyonluk adına önemli bir avantaj elde etti.

Kicker, Favre'nin Borussia Dortmund'daki günlerinin sayılı olduğunu belirtti. Bundesliga'daki şampiyonluk şansının büyük ölçüde kaybedilmesinin yolların ayrılması adına ana nokta olduğu aktarıldı.

Favre'nin Dortmund ile olan kontratı 2021'in yaz aylarında sona erecekti.