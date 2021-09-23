2000-2002 yılları arasında ülkemizde Galatasaray 'ı, 2002-2004 yılları arasında Beşiktaş 'ı ve 2017-2019 seneleri arasında A Milli Takımımız'ı çalıştıran Mircea Lucescu şu anda ülkesi Ukrayna'nın dev takımlarından Dinamo Kiev'de görev yapıyor. Kiev ekibi ile geçen sezonu 3 kupayla tamamlayan tecrübeli çalıştırıcı dün de bir kupaya çok yaklaşmıştı.

Shakthar Donetsk ile Ukrayna Süper Kupası maçına çıkan Lucescu'nun öğrencileri ağır bir yenilgi aldı.

Shakhtar 30 ve 54'te Lassina Traore, 61'de de Alan Patrick'in attığı gollerle Dinamo Kiev'i 3-0 yendi ve Ukrayna Süper Kupası'na uzandı.