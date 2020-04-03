Lucas Castroman, kariyerinin başında yaptığı dikkat çekici yükselişle Avrupa futbol dünyasına girmişti.

1997'de henüz 17 yaşındayken Marcelo Bielsa'nın yönetimi altındaki Velez Sarsfield formasıyla futbol dünyasında kendini gösteren 2000 yılında dönemin en güçlü Serie A ekiplerinden Lazio'ya transfer oldu.

2-2 eşitlikle sona eren deplasmandaki Roma derbisinde attığı gol, taraftarların sevgilisi haline gelmesini sağladı.

Lazio macerası 3 yıl süren Castroman, geçtiğimiz günlerde Sportsweek'e açıklamalarda bulunurken İtalyan ekibindeki dönemine değindi.

Lazio döneminin perde arkasına değinen Castroman, "Futbol kariyerimde iki kişi tarafından hayal kırıklığına uğratıldım: Roberto mancini ve Oreste Cinquini. Onlar yüzünden ayrıldım. Biri bana bir şeyler söylemişti; diğeri ise net, şeffaf değildi" ifadelerini kullandı.

Castroman'ın Lazio formasıyla unutamadığı maç ise bir Beşiktaş mücadelesiydi. Arjantinli oyuncu, "UEFA Kupası'nda Beşiktaş'a karşı oynadığımız bir maçı hatırlıyorum. Çok öfkeliydim. Mancini bir aydır benimle konuşmuyordu ama beni tüm maç oynattı. Gol attım ve 2-1 kazanarak yarı finale yükseldik. Sonra Porto ile oynadık. Maçın sonunda bir tartışma oldu. Formamı çıkarıp suratına doğru fırlattım. Bu da sonum oldu" dedi.

Beşiktaş maçı Castroman'ın milli takım kariyeri için de büyük önem taşıyordu. Marcelo Bielsa, kendisini o maçta sergilediği performans ile Arjantin milli Takımı kadrosuna dahil etmişti.

Meşhur maç, 2002-03 UEFA Kupası'nda oynandı. Temsilcimiz Beşiktaş; sırasıyla Sarajevo, Alaves, Dinamo Kiev ve Slavia Prag'ı eleyerek geldiği yarı finalde Lazio ile eşleşmişti. Deplasmandaki ilk maç 1-0 İtalyan ekibinin üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci maçta Beşiktaş, yarı final adına Lazio'yu konuk etti.

Fakat Lazio maça 4. dakikada Fiore'nin attığı golle başladı ve 9. dakikada da Castroman fişi çeken isim oldu.

Beşiktaş, 83. dakikada şimdilerde teknik direktörlüğünü yapan Sergen Yalçın'ın golüyle skoru 2-1'e getirse de bu tur adına yeterli olmadı ve İtalyan ekibi yarı finale yükseldi.

Castroman'ın sonrasında futbol kariyeri pek iyi gitmedi. 2003 yılı sonunda Lazio'dan ayrıldı. Kısa süreli Udinese, Velez, Club America, Boca Juniors ve Racing Club maceraları sonrası 30 yaşında futbolu bıraktı.

Çok erken parladığı, fark yarattığı futbolda istediğini bulamayan Castroman, şimdilerde ise babasının dükkanında çalışıyor.

Ailesi tarafından verilen eğitime minnettar olduğunu belirten Castroman, "Şimdilerde elektrik, sıhhi tesisat işleri yapıyorum" diyor.

Castroman, babasının dükkanında ona yardım ettiğini de belirtiyor.