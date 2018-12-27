Los Angeles Galaxy'nin eski hocası Sigi Schmid hayatını kaybetti

Zlatan Ibrahimovic'in de formasını giydiği MLS ekibi Los Angeles Galaxy yasta. Takımın Alman asıllı eski teknik direktörü Sigi Schmid, 65 yaşında hayata gözlerini yumdu.

27 Aralık 2018, Perşembe 12:29
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Los Angeles Galaxy'nin eski hocası Sigi Schmid hayatını kaybetti

Zlatan Ibrahimovic'in de formasını giydiği MLS ekibi Los Angeles Galaxy, eski teknik direktörünün şok ölümüyle sarsıldı.

Geçtiğimiz eylül ayında görevinden ayrılan ve üç haftadır kalp nakli nedeniyle hastanede tutulan Sigi Schmid, 65 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Alman asıllı teknik adamın vefatının ardından bir açıklama yayımlayan Los Angeles Galaxy kulübü de Schmid'in ölümü nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını belirtti.

MLS'te 266 galibiyetle en çok maç kazanan antrenör rekorunu elinde bulunduran Schmid, Los Angeles Galaxy (2002) ve Colombus Crew (2008) ile şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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