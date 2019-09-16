Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Loris Karius'un uzun bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Sophia Thomalla, özel hayatıyla ilgili birbirinden çarpıcı itiraflarda bulundu. 29 yaşındaki model, RTL televizyonuyla gerçekleştirdiği bir röportajda hakkında çıkan evlilik ve hamilelik iddiaları hakkında konuştu.

Bertelsmann Party 2019'da boy gösteren seksi yıldız, iki aya yakın bir süredir alkol kullanmadığını söylerken Karius'la nişanlandığına yönelik iddiaları "Eğer bir gün nişanlanırsam bunu asla Instagram'dan duyurmam." sözleriyle yalanladı. Thomalla, hamile olup olmadığıyla ilgili soruyaysa "Hayır, değilim." şeklinde yanıt verdi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler