Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Loris Karius, Siyah Beyazlılar'ın Wolverhampton Wanderers'a UEFA Avrupa Ligi'nde 1-0 yenildiği maçın ardından Ada basınına verdiği röportajda gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulundu. 26 yaşındaki eldiven; geleceği, Türkiye'deki günleri, Real Madrid-Liverpool finalindeki hataları ve Slovan Bratislava'ya 4-2 yenildikleri karşılaşma hakkında konuştu. İşte Karius'un o sözleri:

"Liverpool'a dönebilirim"

"Sezon sonuna kadar kiralık sözleşmem var. Sonrasındaysa neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Liverpool'a dönebilir, İngiltere veya Almanya'da başka bir takıma da gidebilirim. Ancak şu an yalnızca önümüzdeki maçlara odaklanmış durumdayım. Geleceğimle ilgili kararı kontratım bittiğinde vereceğim.

Türkiye'de geçirdiği zamanın keyfini çıkarıyorum. Elbette İngiltere'de daha çok göz önünde oluyorsunuz ama Beşiktaş da harika bir takım. Kulüp içinde bazı sorunlar yaşandığı bir gerçek. Nitekim buraya geldiğimden beri her daim rahatta olduğum söylenemez. Yine de ilk sezonumun iyi geçtiği kanısındayım."

Premier Lig, şu anda dünyanın en iyi ligi ve pek tabii ki çok ilgi çekici. Zaten benim de Liverpool'la devam eden bir sözleşmem var. Dolayısıyla yeniden orada forma giyebilirim. Fakat şu an için bir şey söylemek çok güç. Eğer Liverpool olmazsa başka bir büyük takımda oynayacağım için kaygılı değilim.

"Beyin sarsıntısı geçirdiğimi fark etmedim"

"Real Madrid'le oynadığımız Şampiyonlar Ligi finalinde yaşananları artık düşünmek istemiyorum. Aradan neredeyse iki sezon geçti ki bu, çok uzun bir süre. O karşılaşmada pek çok sorunla boğuştum ve çok kötü bir sakatlık geçirdim. Ne var ki kimse bunlardan bahsetmiyor. Elbette insanlar istediklerini söylemekte özgür ama bunlar beni ilgilendirmiyor.

Maçın ardından karşılaşmada beyin sarsıntısı geçirdiğim anlaşılmıştı. Ancak o anki adrenalin seviyesiyle bunu fark etmeniz çok zor. Dediğim gibi artık hepsi geçmişte kaldı. Liverpool, kupayı geçtiğimiz yıl kazandığında çok mutlu oldum. Hâlâ takımdaki kaleci antrenörleri ve bazı oyuncularla görüşüyorum. Bu sezon da Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için ciddi bir şansa sahipler."

"Top sabun gibiydi"

"Liverpool'un defansı geçtiğimiz sezona kıyasla çok daha iyi. Artık nadiren gol yediklerini görüyoruz. Böyle bir savunma hattının arkasında her kaleci kendisini rahat hisseder ama Adrian da işini çok iyi yapıyor. Zaten ben oradayken de çok sağlam bir eldivendi. Fakat şu an başka bir seviyede. Genel olarak tüm takım büyük bir gelişme kaydetti. Oyuncular birbirleriyle ne kadar çok birlikte oynarsa yakalanan uyum da o kadar iyi oluyor.

Slovan Bratislava maçında kullanılan topun UEFA Avrupa Ligi gibi bir organizasyonla uyumlu olmaması büyük bir utanç. Herhalde o top, şu ana kadar gördüklerim arasında en kötüsüydü. Adeta sabun gibiydi ve her yere kayıyordu."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler