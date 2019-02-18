Loris Karius: Pes etmeyeceğiz

İkinci yarıda takımla birlikte çıkışa geçen isimler arasında yer alan Alman file bekçisi, konuyla ilgili olarak görüşlerini yakın çevrisiyle paylaştı. 25 yaşındaki file bekçisi, “Sezonun ilk yarısında motivasyon eksikliği yaşadık. Takım olarak geriye düştük. Ancak bir kazanma serisi yakalarsak ileriye gideceğimizi biliyorduk. Özellikle dış sahada kayıp yaşamadan yolumuza devam etmemiz çok önemli. İkinci yarıda istediğimiz çıkışı yakalamayı başardık ve kazanma serimizin devam edeceğine inanıyorum. Daha yeni başladık” ifadelerini kullandı.

'Şampiyonluğu sonuna kadar..."

Başarılı kalecinin şampiyonluk yarışı konusunda ise, “İlk yarının bitimine göre şu anda şampiyonluk yarışındaki şansımız daha yüksek. İstikrarlı bir şekilde yolumuza devam edersek ilerleyen haftalarda ligin zirvesiyle aramızdaki farkı eritebiliriz. Şampiyonluğu sonuna kadar kovalamayı hedefliyoruz. Şu anda aşırı karamsar bir tablo çizmeye gerek yok. Hala şampiyonluk için şansımız var” dediği öğrenildi.

Orhan Yıldırım / FANATİK