LoL Espor 2020 2. Mevsim: Açılış Maçı Rehberi

Öncelikle 5 Haziran'da LPL olmak üzere, League of Legends esporunun 12 bölgesel ligi ay boyunca bir sonraki mevsimlerine başlayacak. Tüm dünyada watch.tr.lolesports.com adresi üstünden izlenebilecek 2. Mevsim'in ilk karşılaşmalarına göz atın.

5-6 HAZİRAN:

LPL: EDG - WE: Bu Yaz Mevsimi eski şöhret dolu günlerine dönmek isteyen iki takım, EDG ve WE'nin karşılaşmasıyla başlıyor. Her iki takım da bu yılki Bahar Mevsimi'nde aralarına katılan yeni üyelerle birlikte iyi bir performans sergiledi ve güçlerini kanıtlamak ve 2020 Dünya Şampiyonası'na katılmak için geri dönüyorlar. Bakalım ne tür yeni taktiklerle gelecekler ve hangi takım mevsime bir galibiyetle başlayacak?

CBLoL: Bu, şu ana kadarki en çekişmeli mevsimlerden biri! Pain Gaming, Vivo Keys ve INTZ eski şöhretine yeniden kavuşmayı hedeflerken, Kabum en başarılı CBLoL şampiyonu olarak bölgesel baskınlığını sürdürmeyi planlıyor. Bu sırada iki defa mevsim şampiyonu olan Flamengo, art arda 5. kez finale kalarak tarih yazmak istiyor.

OPL: Legacy - Dire Wolves: OPL 5 Haziran'da mevcut şampiyon Legacy'nin Büyük Final rövanşında Dire Wolves'la yüzleşmesiyle başlıyor. Ayrıca aynı gün 1. Mevsim'i üçüncülükle bitirerek hayal kırıklığına uğrayan Chiefs, Pentanet.GG'yi alt edip durumu toparlamayı hedefliyor. Avant, Mammoth'la mücadele edecek ve ORDER, Gravitas'la yüzleşecek. Maçlar 09.00'da başlıyor.

VFŞL: 1907 Fenerbahçe Espor - fastPay Wildcats: VFŞL Yaz Mevsimi, 6 Haziran'da Kış Mevsimi Finali için gerçekleşen intikam düellosuyla başlıyor. Bir kez Türkiye Büyük Finali'ni ve iki kez Kış Mevsimi Finali'ni kazanan Fenerbahçe Espor, yıllar sonra genç ve yetenekli kadrosuyla yeniden finale kalmayı başaran fastPay Wildcats'le karşı karşıya geliyor. Karşılaşma 14.00'da başlıyor.

12-13 HAZİRAN:

LEC: MAD Lions - G2: Yedi kez Avrupa şampiyonu olan G2 Esports, Yaz Mevsimi'ne 3. sıradaki MAD Lions'la mücadele ederek başlıyor. MAD Lions, 2020'de G2'ya karşı seri kazanan tek takımdı. LEC maçları cuma saat 19.00 ve cumartesi saat 18.00'da başlayacak.

LCS: Cloud9 - FlyQuest: Cuma Gecesi Ligi, iki bomba karşılaşmayla başlıyor. İlk maçta 100 Thieves, elemelerde onu dize getiren ve Bahar Mevsimi'ni 3. sırada bitiren Evil Geniuses'dan intikam almayı planlıyor. Gece, mevcut şampiyon Cloud9 ve onun Bahar Mevsimi'ndeki rakibi FlyQuest arasındaki rövanşla sonlanıyor.

LJL: AXIZ - Crest Gaming Act: LJL, Bahar Mevsimi'nde playoff'larda yer almak için kıran kırana mücadele eden iki takımın rövanşıyla başlıyor: Yeni kurulan başarılı takım AXIZ ve ödüllü orta koridor oyuncusu Aria'nın liderlik ettiği Crest Gaming Act.

17-20 HAZİRAN:

LCK: SB - AF: 2020 LCK Yaz Mevsimi, daha önce hiç olmadığı kadar büyük bir önem taşıyor. Bu mevsim hem takımların bu yılki Dünya Şampiyonası'na katılmak için son şansı hem de 2021 Sezonu'nda uzun vadeli partnerlik modeline geçmeden önceki son mevsim. YamatoCannon LCK'deki yeni kariyerine bir galibiyetle başlayabilecek mi?

LCL: UOL - ROX: UOL muhtemelen ligdeki en iyi beş CIS oyuncusuna sahip. Takım 2019'da LCL'e katıldığından beri, milyonlarca taraftarın gönlünde taht kurdu ve 2020 LCL Bahar Mevsimi'ni kazandıktan sonra her yeri pembeye boyadı. Şimdiyse güçlü takımın yenilmezliğini sürdürüp sürdüremeyeceğini ve LCL'in tarihi takımı ROX'u alt ederek Dünya Şampiyonası'nda CIS bölgesinin onurunu korumaya hazır olup olmadığını göreceğiz.

LLA: All Knights - Isurus: Sezon LLA'deki en büyük ve en meşhur çekişmeyle başlıyor: Mevcut şampiyon All Knights, 2019'da iki defa şampiyon olan Isurus'a karşı. All Knights, eski kaptanı Plugo olmadan dönüyor ama Ulusal Lig'de son derece başarılı olan genç yıldız Keifer'ı saflarına katıyor ve ormancı Grell'in CBLoL'den dönüşüne tanık oluyor. Bu maç ve mevsim Isurus için çok önemli; çünkü bu, yıl sonu emekli olacak efsanevi ormancı Oddie'yle birlikte geçireceği son sezon.

PCS: Talon Esports - Machi Esports: Talon Esports, profesyonel League of Legends ortamındaki ilk mevsiminde PCS büyük finalinde karşı karşıya geldiği 1. sıradaki Machi Esports'u beş maç süren mücadelede alt ederek PCS 2020 Bahar Mevsimi şampiyonu olmayı başardı. Talon Esports, 13 Haziran'da Machi Esports'la tekrar karşı karşıya gelerek PCS 2020 Yaz Mevsimi'ne başlıyor.

Güncelleme: 3 Haziran itibariyle PCS’in başlangıç tarihi 20 Haziran’a alındı. Görsel en kısa zamanda güncellenecek.

VCS: Team Flash - GAM: Singapur'a ait Vietnamlı takım Team Flash, Bahar Mevsimi playoff finalinde uzun zamandır baskınlığını koruyan GAM Esports'u 3-2 yenerek herkesi şaşırttıktan sonra VCS'e hükmetti. Team Flash, bu galibiyetle birlikte 2020 Yaz Mevsimi'nde VCS'i temsil ediyor. Oyuncular Vietnam'ın Garena espor kanalı VETV7'den maç tekrarlarına ve diğer içeriklere göz atabilir.