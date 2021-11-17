Liverpool'un transfer hedefi Luis Diaz
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, ara transfer döneminde kadrosunu Porto'da forma giyen Kolombiyalı futbolcu Luis Diaz ile güçlendirmek istiyor. İddialara göre İngiliz ekibi oyuncuyu transfer edebilmek için 50 Milyon Sterlin civarında bir bonservis ödemek durumda kalabilir.
Premier Lig ekiplerinden Liverpool, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmenin planlarını yapıyor.
Express'te yer alan habere göre Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, ara transfer döneminde Porto'nun 24 yaşındaki Kolombiyalı futbolcusu Luis Diaz'ı transfer etmek istiyor.
Ancak Liverpool'un, Luis Diaz için Porto'ya 50 Milyon Sterlin civarı bir bonservis bedeli vermek durumunda kalabileceği ileri sürüldü.
Kolombiyalı futbolcu ile Roma ve Newcastle United'da yakından ilgileniyor.