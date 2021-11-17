Premier Lig ekiplerinden Liverpool, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmenin planlarını yapıyor.

Express'te yer alan habere göre Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, ara transfer döneminde Porto'nun 24 yaşındaki Kolombiyalı futbolcusu Luis Diaz'ı transfer etmek istiyor.

Ancak Liverpool'un, Luis Diaz için Porto'ya 50 Milyon Sterlin civarı bir bonservis bedeli vermek durumunda kalabileceği ileri sürüldü.

Kolombiyalı futbolcu ile Roma ve Newcastle United'da yakından ilgileniyor.

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