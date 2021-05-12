Liverpool'un Hollandalı yıldız futbolcusu Virgil van Dijk'tan üzücü haber geldi.

Uzun süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan 30 yaşındaki futbolcu, bu yaz oynanacak Avrupa Şampiyonasında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan başarılı defans oyuncusu, "Ülkemi temsil edemeyeceğim için çok üzgünüm ancak doğru karar aldığımı düşünüyorum. Fiziksel olarak baktığımızda doğru bir karar aldığımı düşünüyorum. Tedavimin son aşamasına geçmeye ve kulübümle sezon öncesi hazırlıklarına odaklanmış durumdayım" ifadelerini kullandı.

Ekim ayından beri sahaya çıkamadı

Geçtiğimiz ekim ayında oynanan ve 2-2 sona eren Everton maçında rakip kaleci Pickford'la çarpışan Liverpool'lu Virgil van Dijk, sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Sonrasında dizinden ameliyat olan yıldız futbolcu, 7 aydır forma giyemiyor.







