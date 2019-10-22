Daniel Sturridge, Trabzonspor’da gollerine başladı, Liverpool taraftarı pişmanlığını sosyal medyada dile getirdi.

İngiliz oyuncunun ortaya koyduğu performans ve attığı gole övgü yağdıran İngilizler, sezon başında oyuncuyu serbest bırakan Liverpool yönetimine ve Teknik Direktör Kloop’a sitemde bulundu.

İngiliz dailystar.co.uk sitesi de, “Liverpool taraftarının Sturridge pişmanlığı” başlığıyla verdiği haberde, “Yıldız oyuncu golünü attı ve taraftarı selamladı. Liverpool taraftarı ise sosyal medyada pişmanlığını dile getirdi. Bir taraftar, ‘Duygusallık hissi verdi. Bu dansı özlüyorum’ derken, bir başkası ‘Dünyanın bu dansa ihtiyacı var’ ifadesini kullandı.

Haberde videonun 500 bin kişi tarafından izlendiği de belirtildi. (Akşam)



