İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, yıldız savunmacısı Virgil van Dijk'ın sakatlanmasının şokunu yaşıyor. Everton ile 2-2 berabere kalınan derbide sakatlanan Van Dijk'ın ameliyat ve sonrasındaki rehabilitasyon süreciyle sezonu neredeyse kapatması beklenirken İngiliz ekibinin de Ocak transfer dönemi için Schalke forması giyen milli oyuncumuz Ozan Kabak'a yönelebileceği aktarıldı.

Mirror, Van Dijk'ın sakatlığı sonrası Liverpool'un potansiyel olarak yerine koyabileceği 5 ismi listelerken ilk sırada Ozan Kabak'a yer verildi. Yaz transfer döneminde de İngiliz ekibinin, oyuncu için devreye girdiği fakat resmi bir teklif vermemeyi seçtiği aktarıldı.

20 yaşındaki başarılı stoperin Liverpool için ideal isim olduğu aktarılsa da yüksek bonservis ücretine dikkat çekiliyor. Schalke'nin önümüzdeki yaz için oyuncuyu 41 milyon Pound'luk serbest kalma maddesi ile bırakabileceği ve öncesinde bir satışa sıcak bakmadığı belirtiliyor. Yine de stoper ihtiyacı aciliyet kazanan Liverpool'un transferi Ocak ayında bitirmek istediği aktarılmakta.

'Van Dijk gibi olmak istiyorum'

Daha önce Bundesliga'nın resmi sitesine açıklamalarda bulunan Ozan Kabak, "Benim kişisel hedefim belki iki, belki üç sene içerisinde üst düzey bir savunma oyuncusu olmak. Örneğin Virgil van Dijk gibi. O benim idolüm, gerçekten çok beğeniyorum. Tarzını ve oyununu seviyorum" ifadelerini kullanmıştı.

2019 yılının Ocak ayında da Fanatik'e konuşan Ozan, van Dijk'i beğenerek takip ettiğini vurgulamıştı. Van Dijk'in kendisine forma göndermesi hakkında konuşan Ozan, ''Ömer ağabey (Bayram) ile o çok iyi arkadaşlar. Bir ara konuşurken Van Dijk, Ömer abiye, “Ozan var sizde. İzliyorum, takip ediyorum’ demiş. Ben de onu duydum ve çok mutlu oldum. Ömer abi de formasını istedi. O da gönderdi direkt. Sağ olsun. Benim için çok güzel bir anı oldu" demişti.

'Schalke'nin Van Dijk'ı'

Liverpool'un eski oyuncularından Alman Dietmar Hamann ise SKY Sports'ta yorum yaptığı dönemde Ozan için, "Schalke'nin van Dijk gibi oyuncusu var. Henüz o seviyede olmasa da arkadaşlarını üst seviyeye çıkaran bir oyuncu. Dusseldorf maçındaki attığı pasa bakmanız yeterli. Schalke'de Ozan dışında piyasası olan ve iyi para edecek başka oyuncu göremiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

'Ocak'ta stoper transferi şart'

Liverpool'un eski kaptanlarından Jamie Carragher, Virgil van Dijk'ın sakatlığı sonrası Liverpool'un Ocak ayında mutlaka bir transfer yapması gerektiğini belirtti. İngiliz ekibinin şampiyon olmak istiyorsa mutlaka 1 Ocak'ta yeni stoper transferini hazırlaması gerektiğini aktardı.